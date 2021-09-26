台北國泰歐婕(右)運球切入。(3X3.EXE提供)

本週3X3.EXE聯盟賽台中站賽程在台中麗寶樂園麗寶休息站廣場登場，26日進行男子組跨區賽及女子組第2回合賽事。台南DEUX野獸靠著王志傑可裡可外的關鍵表現，首度拿下單站冠軍；女子組則由台北國泰連兩回合奪冠。

男子組第3回合周末進行跨區賽，昨天先由北區及南區前三名的隊伍互相較勁，台中夢想家青年隊抱回冠軍；今天賽程則由北區及南區第3、4、5名隊伍進行對戰，台南DEUX野獸順利晉級後，4強賽擊敗高雄動能，冠軍戰再靠王志傑在最後關頭的連續得分逆轉臺北天淨奪冠。

王志傑在四強賽靠4顆外線進帳11分，冠軍賽再拿下12分，毫無疑問地獲得MVP。單日4場高強度賽事，他笑稱累到沒有感想，打到冠軍賽，力氣是「擠」出來的，「想說都那麼辛苦來到這裡了，就好好表現。」他也透露，球隊成員一直到確定報名成功後才集合練球，訓練時間不多，「經過前兩站的磨合，有愈來愈進入狀況。」

而今年台灣區3X3.EXE聯盟賽首度舉辦女子組賽事，各隊陣容都是國內的一時之選，本月初在台北信義香堤廣場進行第一回合賽事，台北國泰在冠軍賽擊敗台中國泰奪冠，兩隊今天在第2回合4強賽再碰頭，仍由台北國泰拿下勝利，再闖冠軍賽。

台北國泰第一回合登錄的陣容中，拿下MVP的陳薇安以及3X3經驗豐富的戴宜庭因入選中華隊參與亞洲盃，本週台北國泰改由原班底歐婕、陳鈺君帶上兩名學妹王玥媞、江函峮出賽，再拿下第2站冠軍，歐婕提到：「打起來的感覺還不錯，一些設定的跑位、攻守轉換，執行下來感覺都不錯。」

連兩周台中站賽事，聯盟與台中市政府運動局配合，遵守相關防疫規定，讓賽事能在安全環境下開打。下一站將在10月2日移師宜蘭新月廣場，進行北區男子組第4回合及女子組第3回合賽事。