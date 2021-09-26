女星白嘉莉（右）和主辦人張學孔合照。（紅心字會提供）

白嘉莉留言寫道：李導演，了不起。（紅心字會提供）

塗鴉師林軒毅COLASA（左）、藝人筠婷，將李行導演視為終身學習的對象。（紅心字會提供）

2021年ART FORMOSA「福爾摩沙國際藝術博覽會」26日圓滿閉幕，超過1000件作品展出，以及HER ART台灣當代女性藝術家特展、台灣潮特展風靡民眾欣賞爭相收藏，今年結合公益團體紅心字會，設立緬懷已故「台灣電影之父」李行導演的紀念特展。

李行同時也是「紅心字會榮譽理事長」，「李行導演紀念特展」經典呈現展出李行導演珍貴手模、手稿、信函等文物，許多民眾見到李行導演的手模，彷彿可以感受到他手心的溫度，延續他的公益使命。

李行女兒李顯順、紅心字會秘書長李顯文、李行的兩位外孫也親自到場，李顯順說：「看到紅心字會，一路走來，很不容易。謝謝他們在很短的時間內，能夠整理出導演在紅心字會擔任理事長期間的點點滴滴。」

李行外孫在觀賞李行替紅心字會演出的公益微電影時，見到李行在台詞中說「我的外孫從國外回來看我，他現在長得好高好高」，外孫兩人也透過螢幕回應，「爺爺我們來看您了」，而女星白嘉莉日前也在看展後留言「李導演，了不起」。歌手、主持人筠婷表示：「來到現場看到李行導演為紅心字會的付出，我真的可以感受到要終身做公益。」

而「台灣潮特展」由Mr. OGAY黑雞先生領軍，塗鴉師Black 布雷克、Creppy Mouse 異鼠、DEBE低比、Mister Kai蓋瞱及讓西門町成為國際知名塗鴉朝聖地的「城市記號CITYMARX 」塗鴉團隊COLASA、SINIC、FLEKS、VASTAR、BIO、ORBITA等6位國際知名塗鴉藝術家也捐出15幅藝術作品義賣，城市記號CITYMARX塗鴉團隊創辦人林軒毅COLASA表示：「從李行導演身上，學習到堅持做自己喜歡的事，又能將自己所熱愛的事物結合公益。」

主辦單位大苑藝術負責人張學孔表示：「FORMOSA ART FAIR自創立以來一直努力耕耘台灣藝術市場，持續邀請全球各地頂尖當代畫廊為來賓呈現精采絕倫的藝術展覽計畫，也積極結合公益，關懷弱勢、回饋社會。李行導演的成就與貢獻，令人欽佩，值得終身學習的典範，李導演他也是紅心字會榮譽理事長，自許為永遠的紅心人，終身義工，一生行善，無私奉獻。」