大熔爐獅子會李明秀自掏腰包購買500個口罩，全場都戴一樣的口罩樣式，不料有成員為拍照脫下口罩。（台中市大熔爐獅子會臉書／盧金足台中傳真）

大熔爐獅子會成員大合照時，全部都符合防疫規定，口罩戴好戴滿，台中市衛生局提醒，民眾參加集會活動時應全程戴口罩。（台中市大熔爐獅子會臉書／盧金足台中傳真）

出門在外，口罩戴好戴滿！日前新竹才發生有獅子會成員合照時未戴口罩遭批，台中市大熔爐獅子會也被指控19日舉行合照時，無視防疫規定脫下口罩，該會會長李明秀26日表示，她全場都戴口罩，場地因應室內人數分3個廳舉行，部分成員想拍帥帥美美的照片短暫拿下口罩；台中市衛生局說，目前未接獲民眾舉發，提醒民眾遵守《傳染病防治法》，違規者開罰3000至1萬5000元罰鍰。

國內疫情雖漸平穩，防疫不能鬆懈，台中市大熔爐獅子會19日在台中市北屯區葳格會議中心舉辦國際獅子會300－Ｃ2區大熔爐獅子會總監訪問暨會長就任及少獅會長交接活動，因應疫情配合政府防疫政策市內控制1廳在80人。

李明秀表示，為防疫特別分散3廳，1廳只容留60多人符合規定，會後聚餐規畫梅花座也取消逐桌敬酒，還自掏腰包購買500個口罩，全場都戴一樣的口罩樣式。

但活動後數日，卻爆出有民眾指控，當天活動有會員合照時公然脫下口罩，抨擊難道不怕群聚又脫罩成防疫破口。

「辦活動人很多，疫情期間壓力很大」，李明秀說，因為當天要帶動全場，無法一一掌握其他會員的作為，據她了解，是有幾名會員因盛會出席，合照時脫下口罩數秒鐘，露齒微笑合照後，馬上戴好口罩，不料脫罩照片被指控，真的是一時疏失，無法約束到出席成員很意外也無奈。

大熔爐獅子會在300Ｃ2區成立11周年，獅友熱情參與公益，2021-2022年度主題「誠心奉獻、愛心無限」，李明秀從7月擔任大熔爐獅子會長明秀，她強調，今年受到疫情影響，景氣慘澹，大熔爐獅子會持續加碼社福，社會溫暖並沒有因此削減，社服多樣化。

李明秀細數公益活動包括捐血786袋、協辦區辦理的基消數位通訊設備捐贈、台灣總會百萬愛心傘認購達1900隻、多個個案訪視關懷等多項社會服務已達25萬元等，獅友愛心滿滿，認真做社福。

盛大活動卻在會後被爆出有成員脫罩拍照，在疫情警戒期間引發議題，台中市衛生局對此指出，目前還未接獲民眾舉發，民眾參加集會活動時應全程戴口罩，除了飲食喝水之外，不能脫下口罩，如果有民眾提供相關資料，衛生局會進一步調查，如果違規屬實，即會依違反《傳染病防治法》，處以3000至1萬5000元罰鍰，提醒疫情不能輕忽。