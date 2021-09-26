男星賀軍翔2017年和同年的圈外妻子結婚，婚後生下兩女，近日卻被陸網翻出他去年接受台媒訪問的片段，當時被問到有關第三胎的話題，他回應「確定是兒子再生」，引起許多網友反彈狂轟，對此，賀軍翔就發文道歉。

賀軍翔去年接受採訪，聊到生第三胎的問題，他表示若想生第三胎希望在短期內，趁這一兩年生一生，這樣大寶和三寶年紀較相近，可以一起好好撫養他們長大，照顧起來沒那麼累，接著他透露希望第三胎是兒子，提到胎兒7、8週就可以確認性別，「確定是兒子再生，要不然，我覺得兩個女兒就夠了」，但若第三胎又是女兒？他回應：「如果是女兒，有可能就不會想生了」。

陸網最近就翻出賀軍翔這段訪問，痛批他重男輕女，紛紛留言「都什麼年代了」、「這什麼話，不是兒子就要打掉嗎」、「童年濾鏡碎了一地」、「自己基因決定讓孩子受罪」。

賀軍翔道歉全文。（圖／翻攝自微博）

賀軍翔稍早則在微博發文道歉，「我為當時所發表未經深思熟慮脫口而出的錯誤觀念言論向大家道歉。」表示當時想表達的是，很感激太太為他生下兩個女兒，當時三胎說法只是假設，「如果有這樣的可能性，還要太太再辛苦一次的話，我和太太確實希望自己的孩子有男有女，兩個女兒也希望自己能有一個弟弟，如果是一個男孩那當然是最好，但男女肯定本來就是平等的。」

賀軍翔也強調自己非常愛家人、兩個女兒，現在大多時間都用來陪伴女兒成長，不希望錯過她們的長大，最後，再一次為自己的言論造成大眾不適向大家道歉。