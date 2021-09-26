江啟臣表示，相信朱立倫會盡全力在最短時間整合各方戰力，來達成接下來要完成的目標。（陳淑娥攝）

國民黨主席選25日進行投票，投票結果出爐後，由朱立倫以8萬5164票贏得勝利，成為新任國民黨黨主席。前民進黨立委郭正亮指出，將在10月23日進行投票的台灣基進立委陳柏惟罷免案，剛好處於國民黨黨主席交接期間，因此可能會變成朱立倫和江啟臣合作促進罷免案，但若罷免案無法通過門檻，恐會重創國民黨士氣。

針對國民黨主席交接問題，郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》中表示，國民黨是一個很大的政黨，還是要遵照全代會的程序，但朱立倫可以號召更多國民黨的團體站出來，像是台中的議員，因為台中市長盧秀燕不方便出面，且可能10月23日會變成江啟臣和朱立倫合作，共同促成陳柏惟的罷免案，因為這個選區偏藍，長期都是國民黨或顏家當選，而且罷免只要四分之一選民同意，如果連四分之一都弄不到，士氣會大打折扣。

郭正亮指出，感覺民進黨有要動員，因為陳柏惟不選擇低調，想要對決，如果要對決就是看誰多一票，朱立倫如果10月23日的罷免投票中輸了一票，還要接黨主席，氣勢就會打很大折扣，目前台中的民進黨立委陸續在幫陳柏惟站台，基進黨也在動員，所以這個罷免投票，雙方動員會越來越緊繃，到最後可能會變成政黨對決。

郭正亮也說，江啟臣不能辭職，因為國民黨程序好像是10月30日就職那天，還要有全代會正式任命，有程序要走。