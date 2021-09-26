什麼青菜不能晚上吃？一名女網友在臉書PO出一盤炒好的青菜，向網友詢問「為什麼晚上不能煮這道菜？」貼文也引發網友熱議，有人也附和曾聽聞長輩們提醒晚上不吃，更有內行人解釋關鍵原因。

原PO在臉書社團「家常菜」分享晚餐炒好的一盤紅鳳菜，只見湯汁呈現紫紅色，原PO表示，紅鳳菜放冰箱蠻多天了，婆婆又沒煮，拿出來煮就被說晚上不能煮，讓她滿頭問號，只好上臉書發問想知道原因為何。

晚上不吃紅鳳菜說法，有網友留言附和「我家老人家公公婆婆就堅持晚上不吃」、「我家長輩都說只能中午吃」、「老人家也這樣說過，之前都會盡量避免」、「老一輩說晚上吃會血崩」。

還有人分享老一輩的紅鳳菜民間傳說，「傳說地獄裡的血池種的就是這種菜」、「有老一輩的人死而復生說的，又活三個月走了」、「白天是陽菜，晚上是陰菜，奈何橋邊的紅鳳菜」、「小時候有聽阿嬤有說紅鳳菜不能晚上吃的鬼故事」。

貼文引起廣泛討論，也有人分享中醫觀念，「因為它是補血的食物，晚上吃怕太補睡不好」、「中醫上它屬於涼性食材，體質寒的人如果晚上吃的確不適合」、「因為性寒，如果要吃建議可以炒薑絲」、「以前老人家說，晚上吃，血管會縮起來」。

其實有營養師在台灣癌症基金會撰文指出，紅鳳菜有豐富鐵質具造血作用，並含鉀可幫助體內的水分代謝，有消除浮腫、降低血壓的功效。從中醫角度解釋，紅鳳菜屬性寒涼，白天陽氣旺盛時身體陽氣相對較晚間旺，中午吃的確較適當。不過若本身體質偏寒，若加入薑絲方式料理，夜食就無須顧忌。