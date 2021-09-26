65歲資深藝人澎恰恰因投資欠上億債務，澎恰恰日前與神秘好友林先生出席記者會，說明還債狀況，外界都好奇林先生是何方神秘，也讓他的身分、背景被起底，傳出是身家百億、出身角頭的金星集團董事林秉文，面對好友被起底，澎恰恰今（26日）則和林先生一起開直播，說明好友的財務、身家狀況，同時，澎恰恰也誓言，要拚在10年內還清債務。

澎恰恰今晚和神祕好友林先生一起直播，面對好友的身家背景被起底，澎恰恰也在鏡頭前公開說清楚，林先生強調，他沒有參與任何幫派「那年少混過，我坦然以對，這個是有、我不能說謊，事實不能改變，每一個人都有過去」，希望外界能給他機會，澎恰恰也緩頰，認為過去都已過去，把握當下比較重要。

至於外傳有百億身家，林先生說，他的身家沒有外界講的那麼誇張，林先生表示，過去在海外經營事業時，確實有達到這個數字，他也認了，過去曾在澳門經營賭場，但林先生強調，都只是個數字，澎恰恰則幫忙解釋，表示說帳面數字有這個金額，但不代表這些錢在林先生身上。

65歲澎恰恰因投資欠上億債務，財務狀況引發外界關注。（圖／本報系資料照片）

林先生表示，他已不碰澳門生意，返台2年的他希望能替台灣做點事，以及看能否幫助澎恰恰解決債務問題，澎恰恰也擔心自己已經65歲了，林先生則鼓勵，澎恰恰至少還有10年的體力，澎恰恰也期許自己在10年內盡快解決債務，並表示，他和林先生有一系列的規劃，林先生也說，他會盡力幫忙、促成合作的機會。最後，澎恰恰也提到，初步計劃是做網路電影「像看一個影集、像微電影」