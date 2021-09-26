桃園市草漯沙丘。(蔡依珍攝)

桃園市草漯沙丘地景展示館26日揭牌啟用，同時宣示草漯沙丘成為全國第三座地質公園，市長鄭文燦入館體驗。（蔡依珍攝）

桃園市草漯沙丘地景展示館26日揭牌啟用，同時宣示草漯沙丘成為全國第三座地質公園。（蔡依珍攝）

桃園市草漯沙丘地景展示館26日揭牌啟用，同時宣示草漯沙丘成為全國第三座地質公園。（蔡依珍攝）

桃園市草漯沙丘地景展示館26日揭牌啟用，同時宣示草漯沙丘成為全國第三座地質公園。（蔡依珍攝）

有台版撒哈拉沙漠之稱的草漯沙丘，全長8.1公里、總計284公頃，具有獨特性及不可取代性，桃園市將閒置的觀音濱海遊憩區遊客中心，打造成「草漯沙丘地景展示館」，以7大主題和6項互動體驗設施寓教於樂，市長鄭文燦26日也和林務局長林華慶共同為草漯沙丘地質公園掛牌，成為全國第三座地質公園。

鄭文燦說，草漯沙丘是強大東北季風形成在陸地和海洋之間的天然緩衝地帶，最高可達20公尺，橫跨大園及觀音兩區，是珍貴的海岸地形，市府去年6月公告為地質公園，並打造潮音海觀景步道及白沙屯步道，加上昨啟用的「草漯沙丘地景展示館」，將讓草漯沙丘成為桃園海岸生態教育及旅遊的重心。

鄭文燦說，桃園海岸線全長46公里，上任後完成國內第一本海岸生態保護的政策白皮書，保護「許厝港國家級重要濕地」、「觀音草漯沙丘」、「觀新藻礁生態系」及「新屋石滬文化景觀」4大海岸生態亮點，並成立海岸管理專責單位「海洋管理工程處」，如今草漯沙丘成為桃園第一座、全國第三座地質公園，未來也要在大溪打造桃園第二座地質公園，以化石為主題的「大嵙崁地質公園」。

鄭文燦提到，廣達961公頃的「許厝港國家級重要濕地」，市府2019年起展開濕地生態復育、拆除非法魚塭，如今候鳥種類超過200種且數量成長5倍，今年已投入1億元打造全長200公尺的許厝港自行車景觀大橋，跨越老街溪及雙溪口溪，預計明年9月完工，將串聯許厝港濕地與草漯沙丘兩大生態旅遊亮點，目前也在永安漁港進行魚鱗天梯保護計畫，重塑海岸地景，另外11座新屋石滬預計明年會全部完成修復，市府會持續改善四大海岸生態亮點，展現桃園海岸的美好。