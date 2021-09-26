9月23日，印度國防部與國營重型車輛工廠(Heavy Vehicles FactoryHVF)完成採購合約，採購 118輛阿瓊式(Arjun) Mk.1A主力戰車，前5輛做為測試之用，將在30個月內交貨，隨後每年以30輛的速度交付。

陸軍行業識別(Army Recognition)報導，印度國防採購委員會(DAC)在經過討論後，同意購買自製戰車具有必要性，而阿瓊Mk-1A已對現役的阿瓊戰車有了顯著的升級，多達72個部位。其中14項屬於重大改進，包括更強的火力、自動目標追蹤器、遙控武器系統、主動式爆炸反應裝甲、先進雷射警示和對抗系統、模組化彈藥箱、先進陸地導航裝備和夜視設備。

阿瓊Mk-1A改進型戰車的開發於 2010 年 6 月開始，到2012年6月完成原型，開始了長時間的測試工作，由於印度軍方遲遲拿不定主意，所以阿瓊Mk-1A的測試里程竟達到誇張的7000 多公里。

HVF集團表示，阿瓊Mk-1A是印度的地型條件進配置和設計的。然而，一些專家仍然表示擔憂，認為它的車體過於龐大，68 噸的重量也無法有效行駛在印度的公路與橋樑，可能會限制軍隊的部署選擇。

阿瓊主力戰車，於1990年代設計，砲塔方方正正，還不是如今較流行的箭簇型裝甲。(圖/印度陸軍)

印度陸軍更偏愛重量較輕的俄式戰車，包括 T-90MS、T-72M1，其中T-90的總數達到2千輛，而T-72則更有4千輛之譜，因此數量只有幾百輛的阿瓊戰車，真的只能視維持本土軍事工業的點綴。