台北電影節「國際新導演競賽」入選作品《徘徊年代》26日晚間舉行世界首映，導演張騰元帶著資深演員陳淑芳，以及阮安妮、阮秋姮、江常輝等人出席，該片聚焦生活在不同時代的東南亞女性，呈現台灣社會變遷下的新住民處境，是導演籌備10年之久的作品。

憶起片中最印象深刻的場面，江常輝說是他在颱風天搶救家中破損屋頂的那場戲，他分享當天很冷，又要淋到全身濕，還因為停電，必須頭上帶燈搖頭到處照，加上片場還架了1台耗油的大型電扇製造大風效果，飄出濃濃的石油味，讓他拍到懷疑人生，後來暈到把之前吃的海產粥「吐成了1條河」，笑喊工作人員還要特別避開。

江常輝在片中飾演一個生活不順的的建築工人，常處於崩潰邊緣，除了常因為要醞釀情緒，在現場都會刻意跟片中飾演他老婆的阮安妮保持距離，「故意讓她不安」，拍到阮安妮都忍不住問導演：「為什麼他怪怪的？」還有場他邊抽菸、邊看著母親陳淑芳的戲，他坦言演得很痛苦，「當時內心有種無力感，看淑芳阿姨越看越不爽」，並表示因為狂哈菸加上情緒重，讓他整天頭昏腦脹。

一旁的陳淑芳不忘搞笑喊：「他很少跟我講話，都不太理我。」江常輝急喊冤「我們有交換Line，和阿姨變網友啦」，陳淑芳隨後也補充，因為導演多用一鏡到底的拍攝手法，所以在演員們在當下都要保留整場的情緒，才會彼此都不太說話，下戲後才比較有互動。