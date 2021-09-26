桃園市長鄭文燦26日在觀音溪出海口主持第3座海岸水質監測站揭牌儀式。（蔡依珍攝）

桃園市第3座海岸水質監測站26日在觀音溪出海口揭牌啟用，市長鄭文燦強調功能提升，可全天候24小時嚴密監控河川水質變化，是守護大潭、白玉藻礁的第一道防線。（蔡依珍攝）

桃園市在河川出海口設置垃圾攔截網，攔截塑膠垃圾，並透過巧思改造成文創商品。（蔡依珍攝）

市府去年開始委託點點塑團隊在社子溪出海口和永安漁港採樣調查塑膠微粒數量和種類。(蔡依珍攝)

市府去年開始委託點點塑團隊在社子溪出海口和永安漁港採樣調查塑膠微粒數量和種類。(蔡依珍攝)

「海洋垃圾已比魚類多！」桃園市長鄭文燦26日在觀音啟用海岸水質監測站時指出，水質汙染和塑膠垃圾都會對藻礁生態造成危害，尤其塑膠微粒更會經由食物鏈侵害人類身體，桃園去年針對1港1溪啟動採樣分析，今年再增加1港3溪，透過宛如「海洋掃地機器人」的無人智慧船，濾除海中塑膠微粒，守護海洋生態。

鄭文燦表示，出海口的水質監測及攔汙計畫是保護海洋生態的第一站，桃園於11條重要河川出海口建置24小時水質自動監測站，今年為止已設3座，明年再增設3座，預計2024年全部建置完成；面對海洋垃圾，市府設有3支環保艦隊、5支環保潛水隊及16支海岸巡護隊定期清除，此次引進台灣團隊研發製造的無人智慧船，特別針對直徑小於5的塑膠微粒的清除工作，希望減少海洋污染，共同守護海洋生態。

鄭文燦表示，他深知海洋資源保護的重要性，上任後成立「海洋管理工程處」，專責推動海洋保護政策，除了加強保護「許厝港國家級重要濕地」、「觀音草漯沙丘」、「觀新藻礁生態系」及「新屋石滬文化景觀」等四大海岸生態亮點，市府也自2018年起辦理為期5年的藻礁生態調查計畫，每年均召開專家諮詢會議審查調查報告，今年再編列2千萬預算進行白玉段、大潭段及觀新藻礁生態調查，希望在三接議題塵埃落定後，將未使用的海岸範圍做適當的保護。

鄭文燦指出，藻礁的天敵有三大類，第一類是重金屬汙染，會傷害藻礁的生長，市府推動「桃園藻礁汙染源督察管制計劃」，實行6年來已罰款超過3億2700萬、稽查次數超過1萬2000次、勒令停工超過95件，大幅降低海岸及河川的汙染情形；另外也進行銅離子總量管制，要求工廠排放減量、標準加嚴，環保局會扮演環保柯南大隊持續利用科技執法工具追蹤汙染源，做好工業汙染管制工作。

鄭文燦進一步說，藻礁的第二類天敵為沙埋，一部分是海浪、海砂形成的天然砂埋，例如白玉段的情況較嚴重，而沙埋問題牽涉到海洋動力學及生態學，需要專家深入研究。第三類天敵就是海洋垃圾，桃園1年約有300場淨灘活動，海管處團隊、海洋志工及無人智慧船會定期出動清除海洋垃圾；此外，市府推動海洋廢棄物再生利用，回收廢棄漁網、塑膠製品及寶特瓶，再交由在地機能性紡織工廠製作衣服、鞋子等產品。

鄭文燦談及，大眾高度關切海洋垃圾及汙染問題，尤其塑膠微粒被魚類吃進去後，接著又會進到人體，造成污染循環，對人體及生態的傷害難以彌補，因此推動海洋減塑刻不容緩。希望大家一起以新的角度及價值觀面對海洋污染問題，其中減塑的「塑」指的是一次性的塑膠產品，民眾可以多自備餐飲器材、多使用可回收的產品等，都是落實無塑生活的方式。

海管處長林立昌表示，無人智慧船設有過濾隔板，能克服海水的濃度、流向與衝擊力道，在海洋中濾除塑膠微粒的過程中不需要電力、不需要更換濾材，只要水有在流動，就能過濾，是非常環保的塑膠微粒搜集器。海岸水質監測站如發現水質異常，系統會立即通報稽查人員前往追查污染來源，遏止不肖業者趁著黑夜或下雨天偷排廢水，危害藻礁及海洋生態，更可進行長期水質觀測研究，建立水質水量基礎資料，作為藻礁生態復育計畫的擬定參考。