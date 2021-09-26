「海洋垃圾已比魚類多！」桃園市長鄭文燦26日在觀音啟用海岸水質監測站時指出，水質汙染和塑膠垃圾都會對藻礁生態造成危害，尤其塑膠微粒更會經由食物鏈侵害人類身體，桃園去年針對1港1溪啟動採樣分析，今年再增加1港3溪，透過宛如「海洋掃地機器人」的無人智慧船，濾除海中塑膠微粒，守護海洋生態。
鄭文燦表示，出海口的水質監測及攔汙計畫是保護海洋生態的第一站，桃園於11條重要河川出海口建置24小時水質自動監測站，今年為止已設3座，明年再增設3座，預計2024年全部建置完成；面對海洋垃圾，市府設有3支環保艦隊、5支環保潛水隊及16支海岸巡護隊定期清除，此次引進台灣團隊研發製造的無人智慧船，特別針對直徑小於5的塑膠微粒的清除工作，希望減少海洋污染，共同守護海洋生態。
鄭文燦表示，他深知海洋資源保護的重要性，上任後成立「海洋管理工程處」，專責推動海洋保護政策，除了加強保護「許厝港國家級重要濕地」、「觀音草漯沙丘」、「觀新藻礁生態系」及「新屋石滬文化景觀」等四大海岸生態亮點，市府也自2018年起辦理為期5年的藻礁生態調查計畫，每年均召開專家諮詢會議審查調查報告，今年再編列2千萬預算進行白玉段、大潭段及觀新藻礁生態調查，希望在三接議題塵埃落定後，將未使用的海岸範圍做適當的保護。
鄭文燦指出，藻礁的天敵有三大類，第一類是重金屬汙染，會傷害藻礁的生長，市府推動「桃園藻礁汙染源督察管制計劃」，實行6年來已罰款超過3億2700萬、稽查次數超過1萬2000次、勒令停工超過95件，大幅降低海岸及河川的汙染情形；另外也進行銅離子總量管制，要求工廠排放減量、標準加嚴，環保局會扮演環保柯南大隊持續利用科技執法工具追蹤汙染源，做好工業汙染管制工作。
鄭文燦進一步說，藻礁的第二類天敵為沙埋，一部分是海浪、海砂形成的天然砂埋，例如白玉段的情況較嚴重，而沙埋問題牽涉到海洋動力學及生態學，需要專家深入研究。第三類天敵就是海洋垃圾，桃園1年約有300場淨灘活動，海管處團隊、海洋志工及無人智慧船會定期出動清除海洋垃圾；此外，市府推動海洋廢棄物再生利用，回收廢棄漁網、塑膠製品及寶特瓶，再交由在地機能性紡織工廠製作衣服、鞋子等產品。
鄭文燦談及，大眾高度關切海洋垃圾及汙染問題，尤其塑膠微粒被魚類吃進去後，接著又會進到人體，造成污染循環，對人體及生態的傷害難以彌補，因此推動海洋減塑刻不容緩。希望大家一起以新的角度及價值觀面對海洋污染問題，其中減塑的「塑」指的是一次性的塑膠產品，民眾可以多自備餐飲器材、多使用可回收的產品等，都是落實無塑生活的方式。
海管處長林立昌表示，無人智慧船設有過濾隔板，能克服海水的濃度、流向與衝擊力道，在海洋中濾除塑膠微粒的過程中不需要電力、不需要更換濾材，只要水有在流動，就能過濾，是非常環保的塑膠微粒搜集器。海岸水質監測站如發現水質異常，系統會立即通報稽查人員前往追查污染來源，遏止不肖業者趁著黑夜或下雨天偷排廢水，危害藻礁及海洋生態，更可進行長期水質觀測研究，建立水質水量基礎資料，作為藻礁生態復育計畫的擬定參考。
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