五倍券上路後最新街訪民調出爐 民眾最氣蔡政府這件事

《中天新聞》

行政院推出的振興五倍券已開放民眾預約，八大部會加碼券登記也一同上路，由於數位綁定後，就無法再修改，讓不少填錯資料或是沒看清楚數位綁定規則的民眾不滿。《中天新聞》針對「五倍券亂象頻傳，哪一個讓你最氣噗噗？」進行街頭專訪，結果出爐，大多民眾最氣的是「數位綁定、搶加碼券，霧煞煞不知道在衝啥？」

《中天新聞》針對「五倍券亂象頻傳，哪一個讓你最氣噗噗？」進行街頭專訪，民眾最氣的是「數位綁定、搶加碼券，霧煞煞不知道在衝啥」。有一位婦人就表示，「我就是霧煞煞的那一個，反正就是先綁了再說。」一位年輕辣妹則說，「我也是霧煞煞，就隨便綁起來，有反悔。」

一位正妹表示，「然後它還有一堆券，可是裡面你勾完以後，只能抽4個、然後就超級亂，我看完我就想說，到底在幹嘛？」同行友人也表示，太複雜了，就先登記吧。一位先生也說，「霧煞煞不知道在『衝啥』(台語)？」

還有一位先生表示，「我覺得發現金就好，多此一舉，你把錢直接匯到人家戶頭，人家愛怎麼做就怎麼做。」有位婦人甚至直言，「每一家太多花招了，還說送3千，最後送了一大堆券，現在就沒有錢了，誰會去用那些券呢？有錢就不用那些券了，送我一堆券要幹嘛？就是叫我要去消費呀，那你如果沒有消費到金額，你哪個券等於是沒有用，那個有一點在詐騙。」