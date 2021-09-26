臺北市大安區公所今(26日) 在大安森林公園場舉辦「轉角遇見愛-大安『緣』來就是你」單身聯誼活動，對象為設籍本市或於本市居住、就業、就學之25歲至 45歲單身市民。

臺北市大安區公所今(26日) 在大安森林公園場舉辦「轉角遇見愛-大安『緣』來就是你」單身聯誼活動，於活動過程中倡導適齡婚育，提升單身男女婚育率。(戴志揚翻攝)

臺北市大安區公所今(26日) 在大安森林公園場舉辦「轉角遇見愛-大安『緣』來就是你」單身聯誼活動，於活動過程中倡導適齡婚育，提升單身男女婚育率。(戴志揚翻攝)

臺北市大安區公所今(26日) 在大安森林公園場舉辦「轉角遇見愛-大安『緣』來就是你」單身聯誼活動，於活動過程中倡導適齡婚育，提升單身男女婚育率。(戴志揚翻攝)

活動首先透過小遊戲互動來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，以浪漫聯誼搭配現場夢幻佈置留下深刻的印象，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡。最後帶領大家前往有都市之肺之稱的大安森林公園進行全民運動會紅白大對抗，並用國民健康操開啟運動會序幕，讓參加者能夠在趣味運動情境中互相認識及熟悉彼此。

大安區區長林明寬表示，本活動也是區公所重要人口政策的宣導活動，希望透過活動的舉辦增進未婚男女彼此互動，讓更多單身市民擴大交友圈，在忙碌的生活中尋覓到幸福，找到有緣且適合的另一半，同時於活動過程中倡導適齡婚育，提升單身男女婚育可能性。

林明寬表示期許透過本年度人口政策宣導活動，深化市民朋友對婚姻與家庭價值的重視，重塑愛與關懷，期望這份美好如同每位市民朋友的歡笑聲和溫暖鼓勵，將幸福大安的熱度延續下去，讓大安成為有愛、有夢想的幸福家園。