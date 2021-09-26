外國一名女網紅挑戰100天洗頭不用洗髮精，並拍照將整個過程記錄下來，PO到TikTok上和大家分享，沒想到到了100天時，她的頭髮不僅不油膩，捲髮弧度還非常漂亮，讓許多網友相當驚訝，紛紛留言「妳到底是怎麼辦到的？」甚至有人效仿她，也開始嘗試不用洗髮精洗頭。

外國女網紅艾瑪（Emma）將自己挑戰100天不用洗髮精洗頭的過程PO到TikTok上和大家分享，從她PO出第1天和第100天對比照可以看到，除了頭髮變長，以及因為到海邊吹風頭髮變得較乾澀之外，其餘沒有任何區別。

照片曝光後，讓網友相當震驚，完全不敢相信這是沒有用洗髮精的狀態，紛紛留言「我是直髮，而且一整天下來就整個油掉了」、「妳怎麼可以讓頭髮那麼捲又好看？我也是捲髮，但是又雜又亂」、「我沒有一天頭髮不油的」；也有網友開始嘗試不用洗髮精洗頭，目前已施行2週，結果髮質狀況卻達到史上最佳，但也有人好奇沒有使用洗髮精，頭髮聞起來會是什麼味道，且若是頭皮發癢又該如何處理。

得知有這麼多人觀看自己的影片，艾瑪相當感動，「我們成功了，真的非常感謝大家。這是最瘋狂的一件事情，但你們讓它變得如此有趣」，並透露自己都「綁辮子睡覺」來維持頭髮捲度。

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