YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，其父親是阿拉伯籍，讓她擁有中東混血的精緻美貌，今（26日）她卻透露臥床一年的爸爸病逝，悲痛道別父親。

蕾菈在IG曬出一張小時候被爸爸抱著的合照，感性寫下：「爸，出院了，已經沒有病痛了。人世間太辛苦了，你已回到上帝的身邊了。」也在限時動態PO出同一張照片，告白爸爸：「永遠愛您喔，您永遠是我最愛的男人」，引來許多粉絲留言替她打氣「節哀」、「辛苦了」、「蕾菈加油」。

蕾菈父親臥床近1年病逝。（圖／翻攝自IG）

蕾菈今年8月父親節曾在IG曬爸爸抱著女兒蝶蝶親吻的溫馨照，難得曝光父親的真實長相，當時就有網友留言問其父親的身體狀況有無好轉，當時蕾菈回：「還是老樣子」原來蕾菈爸爸去年11月腦幹中風插上鼻胃管，不慎被倒流的痰噎到，腦部缺氧數分鐘，雖然即時搶救回來，還是變成植物人，醫生通知家屬要有心理準備，爸爸可能不會再清醒。

蕾菈曾透露爸爸是個保守的人，父女倆過去因拍片尺度起口角甚至冷戰半年，未料直到對方中風前都還沒來得及和好，讓她相當後悔，「我甚至連『對不起，我愛你』這6個字、這麼簡單的話都說不出口，就算說出口了他也聽不到，就算他聽到了，他也醒不過來跟你說聲沒關係，你知道這是一件有多後悔的事情嗎？」呼籲大家要珍惜身邊的人。