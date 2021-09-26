已經與美、英兩國達成建造至少8艘核潛艇已準備擴建其位於北部的達爾文海軍基地，用於部署核子潛艇。由於達爾文海軍基地距離中國海南島的海軍基地只有4000公里，相較現有海軍基地柏斯可以減少1600公里航程。而澳洲因距離大陸較遠，比起關島較不容易受到中國陸基彈道導彈打擊，但中國未來勢必會將其核潛艇部署到澳大利亞以西的海域做為應對措施。

《富比士》網站報導，目前澳洲主要海軍基地柏斯(Perth)位於西南角，距南海約有5600公里，如果使用目前常規柯林斯級潛艇，極限續航90天，一般正常部署為70天，光是從柏斯到南海這段航程就消耗掉15%的續航能力。即便是與法國合約中新建的AIP潛艇，也改變不了續航能力不足的窘境。

美國海軍核潛艇聖塔菲號（前1）與澳大利亞海軍常規潛艇在澳洲西岸進行聯合演習。（圖／美國國防部）

報導說，但是如果換成核潛艇，續航能力的問題就完全改觀。新建造的核潛艇部署時間比常規潛艇多出4倍，每次可長達6個月，在南海部署的時間則可較常規潛艇長達7倍，其隱匿性、速度、機動性、生存能力等都不是常規潛艇可以望其項背。

另一個延長部署時間的辦法則是使用靠近衝突點的港口，珀斯的潛艇基地不太適合進攻行動，澳洲東岸的基地在雪梨附近，比西海岸基地距離南海更遠，只有東北角的達爾文海軍基地較合適。達爾文基地距離南海僅 4000 英里，若使用常規潛艇，5天內可以到達南海，如果從柏斯則需要7天。如果是核動力潛艇，4天就能到達。不過達爾文基地目前規模很小，只能容納9艘短程的武裝巡邏艇，澳洲因而在2019年開始大幅擴建，預計擴建後可以容納兩棲攻擊艦、水上支援艦艇、水面作戰艦艇和潛艇與獵雷艦等專用海軍艦艇。

澳大利亞現役的柯林斯級潛艇，續航能力為70天，如果從澳大利亞西海岸珀斯基地出發到南海巡邏，將消耗15%的耐續航能力。澳大利亞國防部表示：“與常規潛艇相比，核動力潛艇在隱身、速度、機動性、生存能力和幾乎無限的續航能力方面具有優越的特性。”

達爾文港現在只是一個小型海軍基地，目前只容納9艘小型巡邏艇。2019年，澳大利亞國防部已經啟動了一個2億美元的專案，擴建達爾文基地，增加燃料儲存和另一個碼頭，以便為大型水面艦艇和潛艇提供支援。接下來，將進一步增加保障核潛艇的功能。

此外，美國可能將目前從夏威夷、加州的抽調一些核潛前往達爾文港，一方面協助澳洲海軍熟悉核潛艇作業，二方面也有助於協助保護在南海的美國太平洋艦隊。

目前美國最接近中國的潛艇基地在關島，距離南海約2700公里，比達爾文港少1400公里，相對地容易受到中國導彈的打擊。但是陸媒《鳳凰網》也指出，一旦美澳建立軍事同盟，澳大利亞也把潛艇部署到中國南海，中國也會採取反制措施，例如其核潛艇可能會部署到澳大利亞西部海域，或是用轟-6轟炸機掛載長程巡航導彈到南海巡弋，都能將達爾文港置於導彈打擊範圍內。