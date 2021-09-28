中國多地限電，但原因和措施不盡相同。在東北地區，自23日起多城突發停電，據報導是受到煤炭價格高、發電用煤緊缺的影響，電力公司並稱電網有崩潰危險。目前尚不知入冬前能否結束限電。

近日，有網友反映，東北多地突然停電，已經影響到居民生活。有些地方一天停幾次電，有些地方停電超過12小時。遼寧省和吉林省的多個市區都在23日下午4時許出現停電，直到晚間10時才發布停電通知。

新京報今天報導，國家電網客服工作人員方表示，東北地區已經首先對非居民執行了「有序用電」，但仍存在電力缺口，目前整個電網有崩潰的危險，才採取了對居民限電的措施。電力供需緊張情況緩解後，會優先恢復居民用電，但目前恢復時間未知。

國網吉林、通化兩地供電公司的通知中均提及了此次限電的原因：受電煤緊缺、火電機組停機容量大、新能源發電電力偏小和電力負荷增長等因素綜合影響，東北電網電力供應持續緊張。

在執行有序用電後仍存在電力缺口，已嚴重影響電網運行安全，將在部分時段，對省內部分地區實施限電。

不少民眾對停電狀況憂心，尤其東北地區溫度已經降至攝氏十幾度，體感溫度更低。東北即將在10月中旬正式供暖，部分地區更是使用電力採暖，但當地電網工作人員不確定執行限電要到何時，還必須等通知。

當前浙江、江蘇、廣東等多地都在執行限電工作。不過，南方這些省分僅對工廠限電，不像東北是對居民限電。

報導引述東北某地電網工作人員說，這是因為東北整體上工業類型、數量相對少，大部分變電站和電廠都是民用多一些，和南方的情況有區別。

經濟觀察報則指出，有分析認為，因煤炭供應緊張導致電煤價格持續上漲，發電企業虧損加大缺乏動力，導致電力供應緊張，但這不是全部原因。一些地方的限電跟當地為了保證完成年內完成「能耗雙控（能源消耗總量和強度雙控）」而採取的措施有很大關係。（編輯：張淑伶）1100926