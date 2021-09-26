民眾黨立委高虹安日前在朱學恒網路直播中唱「塔綠班之歌」，民進黨發言人周江杰表示有濫用論自由之嫌。宅神朱學恒今晚怒稱，「就來抓我，抓啊！沒在怕，來抓啊，笑你不敢！」

朱學恒今（26）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中認為，為何過去一個月民進黨支持度掉這麼多，就是因為硬搞塔綠班這個爛事。原本大家笑一笑就算了，硬要說濫用言論自由！他痛批，民進黨丟不丟人？有沒有對得起列祖列宗？當年你們的前輩是如何追求百分之百的言論自由？當年罵政府是要抓去關的，你們這些坐享其成的不肖子孫！

朱學恒怒稱，「我已經做好準備」，朱學恆怒言，今天唱塔綠班、送花圈，如果違反國安法、違反言論自由，「就來抓我，抓啊！沒在怕，來抓啊，笑你不敢」，一個民進黨發言人竟然在全黨允許之下說什麼濫用言論自由！如果超越言論自由界線，「去告啊！我被抓，我被判刑，我就認了，但你今天連告都不敢」。

朱學恒痛批，「你們是怎樣凌虐跟你們立場不同的人？我最擅長就是以彼之道還施彼身，你們當年怎麼對馬英九，我就怎麼對待你，你當年怎麼做，我現在就怎麼做！」

朱學恒不滿直言，以前罵馬英九，你們都笑呵呵說好，現在罵蔡英文、罵塔綠班，才唱首歌而已，就氣到不行，真的很遜。