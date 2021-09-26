陸委會與民進黨公職批評朱立倫迎合對岸主張，朱立倫辦公室於今晚間發出新聞稿痛批，民進黨政府執政失能，無力處理兩岸關係，讓台灣農民權益受損、區域和平安全穩定陷入危機。民進黨執政五年多下來跟中國大陸連對話管道都沒有，現在看到國民黨有能力與對岸溝通，不知道是嫉妒還是急了，所以大動作攻擊朱立倫來轉移焦點。

朱辦指出，今年陸委會主委邱太三上任之初，曾宣示後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，並期待兩岸能「春暖花開」；蔡英文總統在新年前夕發表談話時也說願意與對岸促成有意義的對話。朱辦強調，雖然看不到民進黨後續在兩岸關係上的建樹，但起碼當時態度上是希望兩岸和平發展的，總不能民進黨做不到對話，而國民黨做到了，就做出恐怖情人般的行徑，控訴朱立倫是迎合對岸。

朱辦質疑，民進黨公職指控朱立倫在賀電內文當中提到「反對台獨」是不敢捍衛主權。朱辦反問，今年七月，前國安會秘書長邱義仁公開說：「除非瘋了，否則台灣務實的政治人物不會台獨」，是不是也在出賣台灣？美國國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）表示不支持台灣獨立，是不是也在唱和中共？當時民進黨上下一片鴉雀無聲，怎麼現在朱立倫反對台獨卻成了不敢捍衛國家主權？

朱辦指出，「九二共識、一中各表」的原則有沒有用，是取決執政黨用何種態度與對岸溝通而定，民進黨不能自己不承認九二共識，就反過來扭曲九二共識的含意，把兩岸於2008年到2016年時的兩岸和平來往的基礎破壞殆盡。

至於部分外界聲音質疑國民黨回覆給習近平的賀電當中，年份為何是寫110年，而未提及民國二字。朱辦表示，這是遵循往例，且對岸來文中也沒有提到「中華人民共和國」等我方不會接受的字句，這正是「一中各表」的具體體現。

朱辦反問，民進黨連在自己國土舉辦的國慶相關活動上，都不願放上中華民國幾個字，近期行政院也說要用「台澎金馬關稅領域」加入CPTPP，東奧台灣正名時民進黨也說不可行。朱辦指出，民進黨一邊消費中華民國，同時又想消滅中華民國，這種惡劣的兩面手法，人民都看在眼裡。

朱辦表示，民進黨全黨上下氣急敗壞的反應與圍剿，凸顯了一件事：國民黨反台獨，民進黨挺台獨，這才是國內兩個主要的政黨最大的差異，民進黨對國民黨發出賀電提到「反台獨」氣得跳腳，其實是狐狸尾巴露出來了。朱辦認為，既然民進黨祝福國民黨共同回應主流民意，不如從一起反對台獨開始，務實處理兩岸關係，才是台灣人民之福。