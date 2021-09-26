今年編號第16號颱風「蒲公英」今(26日)已增強為強烈颱風，根據路徑潛勢預報，將持續向日本前進，對台灣的天氣暫無影響；未來一周受到微弱東北風影響，迎風面會有零星降雨，氣象局PO出一張圖曝降雨熱區，周二(28日)以前基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫陣雨，周五以後，東半部水氣再度增多。

未來一周天氣，西半部午後近山區仍有仍有局部雷陣雨，東半部時晴時雨、濱海有長浪。(圖/氣象局)

蒲公英轉強颱！北台灣降溫連雨3天 氣象局最新說明｜2021.09.26

氣象局表示，周一(27日)、周二(28日)仍在水氣偏少的東北風環境內，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭還是有機會出現局部短暫陣雨，降雨不會太多，而花蓮、台東也有零星短暫陣雨，降雨偏向以午後、山區為主，至於西半部則為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；清晨夜晚舒適，各地低溫約24到26度，白天仍偏熱，西半部高溫在33至35度，東半部約31、32度。

26至27日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三、周四(29日、30日)降雨以午後雷陣雨為主，水氣仍不多，各地大多為晴到多雲，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，東半部則偶有零星短暫陣雨。周五至下周日(10月1日至3日)水氣增多，風向漸轉為東北至偏東風，風力有逐漸增強趨勢，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

強烈颱風蒲公英路徑潛勢預報。(圖/氣象局)

第16號強烈颱風蒲公英26日下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1710公里的海面上，持續朝日本東南方海面前進，對台灣無直接影響，不過明天開始基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。