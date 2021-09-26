「牛」是林允力重要創作題材，連牙齒都很講究，多年來牛的身形也有調整變化。（劉秀芬攝）

林允力作品「牽手」詮釋子牽母的親情。（劉秀芬攝）

出生台南將軍農家，素人藝術家林允力利用農閒時間，以鋼鐵為媒材，通過火焊、敲打、磨切、彎曲及鍛接等繁複技法，取材自身經驗，創作出早年農村生活景象，作品觸動人心，曾有觀賞者回憶起年輕時的辛苦生活而落淚。

林允力自謙書讀不多，但從小手藝不錯，20多年前鄰居鼓吹他參加農會的才藝比賽，他開始以鋼鐵為媒材創作，連連得獎，因此開啟他創作之路。林允力不僅無師自通，創作內容多以他熟悉的農村生活為主題，有辛勤工作的農人、勤儉持家的婦女、拓荒開墾故事、在地廟會信仰、溫馨親情故事。

曾經有別的社區想請他量身打造裝置藝術品，林允力委婉拒絕，因為他認為做事要有責任感，他對別的社區不熟悉，也沒時間去熟悉認識，因此怕無法做出理想作品。

林允力除了務農、賣菜，也接粗工工作，因緣際會下認識村裡方圓美術館館長林振豐，在他鼓勵安排下，才有機會開辦展覽，將作品公諸於世，林允力特別創作「感恩與責任｣作品，感謝林振豐提攜。

台南市文化局最近也邀請林允力至新營文化中心展出，《鐵焊柔情─林允力鋼鐵雕藝術創作展》即日至10月9日展出24組作品。台南市政府祕書處府會聯絡人吳樹南說，林允力以鋼鐵雕藝術的創作形式引領觀眾一同回憶台灣這片土地上的故事，讓「鐵焊有柔情，鋼鐵很藝術」，令人無比感動。

林允力說，「辦展覽時最希望長輩帶年輕人來看」，讓長輩看展回憶過往，也讓下一代從作品中看到老一輩的人對土地的尊敬與保護，希望年輕人更認識故鄉、疼惜這片土地。