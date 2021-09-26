劉德華（華仔）明（27日）迎接60歲生日，今晚他在「華仔天地」分享視頻與粉絲一起慶生，除了送上3首歌還和粉絲許下承諾，「希望今天晚上你會早一點睡，我也早一點睡，我約好你們，我們夢中見，好嗎？」問及明天怎麼慶生、生日願望？華仔所屬的台灣映藝表示：「明天生日在工作中度過，感謝所有工作人員和『家人』祝福。未來的日子期望與大家繼續分享美好時光。」

華仔今身穿鵝黃色毛衣背心、牛仔褲，開場清唱經典歌〈忘情水」，並和粉絲分享這陣子的心情：「這首歌已經很多年了，時間過的很快，去年的今天，為大家準備了一個直播，沒想到那麼快又1年了，好像是2天、3天發生的事，本來想做直播，14天、21天的隔離，出來就開始拍戲，利用時間錄這個見面會。」

華仔回想這2年共3次的隔離生活，包括第一次在廣州、第二次在北京，而最近的這次隔離21天，他什麼都沒做，「（你們）都覺得我又做運動、又練歌、又看劇本，我什麼都沒做，從來沒試過那麼懶惰，這21天又吃、又睡，不知道為什麼想胖一點點，但是也沒胖」。華仔也感性表示：「差不多我們2、3年沒有真真正正很接近地見面，希望在我生日之後就會一切恢復平靜，世界健健康康、平平安安。」