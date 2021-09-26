日本YouTuber始祖之一的HIKAKIN經營頻道多年，在當地認知度高，日媒也稱他為日本YouTuber代表。他在眾多YouTuber之中獲得很高評價，不只因為內容有趣，他不做些缺乏常識的舉動，並在災難發生時登高一呼募款賑災。訂閱他頻道的觀眾含括各世代，9月10日他的訂閱者數超過了1千萬人。

訂閱著數超過了1千萬人後一星期的18日，他在影片中宣布「今後我的頻道訂閱者每增加一人、我就捐出10日圓（約台幣2.5元）。」表示對他的支持者們的「報恩」，HIKAKIN說：「我平常就靠著各位的觀看我YouTube獲得收入，都是託大家的福。」

日前他另外事前告知利用YouTube的「打賞」功能，以直播紀念訂閱著達1千萬人，並將打賞所獲金額、再補上他捐贈共500萬日圓（約台幣125萬元）全數捐贈支援新冠疫情相關醫療單位，獲網一片好評。HIKAKIN也表示「這個頻道我會一直做下去的。」