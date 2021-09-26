近期大陸各地嚴格執行能耗雙控政策，大陸官媒旗下微信公眾號26日以「生產旺季搞拉閘限電，咋回事？」為題，指出各地全力優化能耗指標，不惜停產甚至影響居民生活用電的「一刀切」做法，究竟為了什麼？說白了，跟開學前狂補作業是相同道理。

大陸國家主席習近平2020年9月提出「雙碳」目標，節能減碳已成為政策重點。但時隔一年，大陸多省在2021年9月11日被國家發改委點名，上半年能源消耗總量及強度（即能耗雙控）均未達標。

為此，自9月初開始，江蘇省開始進行嚴格的能耗雙控政策，隨後廣東省開始限電，然後迅速擴散至雲南、廣西、浙江等地。初步統計，目前大陸已有16省推出限電措施，導致相關工廠停工限產。受此影響，包括黃磷、水泥、原紙等原物料供應缺口擴大。

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」發文表示，任務早已明確，目標也很清楚，為啥非要火燒眉毛才想起落實呢？早早就看見紅燈，非要等衝線時猛踩剎車，考慮過乘客感受嗎？

文章指出，平時不作為，臨近考核搞層層加碼、玩命突擊。平時高喊「綠色發展」口號，實際工作中卻一再追逐短期效益，這暴露出一些地方對新發展理念的認識偏差，對綠色低碳轉型的謀劃不積極。