根據《美麗島電子報》的民調顯示，總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌9月份的民調雙雙面臨死亡交叉。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，蔡英文和蘇貞昌民調下跌，原因和「3+11」事件，以及疫苗孤兒問題有關，且若「3+11」是民進黨造成的，那2022和2024都不要選了，而「3+11」更是重創了蔡英文的民調，同時這份民調也意味著民眾對執政黨的施政積怨已深。

吳子嘉感在自己主持的網路直播節目《董事長開講》中表示，「3+11」如果民進黨承認，並和本土疫情連結在一起，明年就不要選了，且這個事情也可以影響到國民黨明年勝敗，如果「3+11」是民進黨造成的，那民進黨2022和2024不要選了，蘇貞昌現在就要下台，不用等到公投。

吳子嘉直言，衛福部長陳時中敢那麼囂張不甩立委，以前從來沒發生過這種事情，國民黨立委也拿他一點辦法都沒有，這個問題是影響到台灣人生命安全的問題，但好像國民黨黨主席選舉中沒人談，「國民黨搞屁啊？」，那麼多人死亡，結果卻沒人去追查。

吳子嘉認為，導致蔡英文和蘇貞昌民調下滑的第2個原因，就是很多人變成疫苗孤兒，他坦言，自己打了第1劑的莫德納之後，第2劑還沒打，名嘴李正皓還告訴他，和他同病相憐的有300多萬人。

吳子嘉總結蔡政府民調下跌原因，指「3+11」問題害到了蔡英文的民調，再來就是疫苗孤兒問題，而蔡、蘇民調陷入死亡交叉，國民黨卻沒辦法制衡，實在讓人無法期待，雖然新任黨主席朱立倫講了狠話，但不知道能不能做狠事，從這數字看起來，國民黨復興機會非常大，因為蔡蘇一起死亡交叉，表示施政造成的民怨深的不得了。