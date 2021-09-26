林育羣是選秀常客。（TVBS提供）

黃子佼、趙岱新主持《＃T-POP我們聽大的！!》每集以音樂回顧2020年樂壇年度大事，本周以「選秀出身歌手」為主題，邀請到不同世代的選秀歌手，分別有《星光大道》的林育羣、林芯儀、《明日之星》的曹雅雯以及《五燈獎》的蔡小虎。剛獲得金曲獎的曹雅雯透露《明日之星》並不是她第1個參加的歌唱比賽，過去參與《星光大道》因為太緊張，在百人海選就被刷掉。

選秀常客林育羣除了《星光大道》，還參加過《中國好聲音》及《關8比賽中》，當時2個節目錄影撞期，除了比賽就是在飛機上。林育羣認為每個節目比賽最大的不同就是「時間」，《中國好聲音》常常錄製到半夜，令林育羣最印象深刻的是，總決賽唱畢昂絲的〈Listen〉已經是半夜4點了，笑說「根本是《中國好體力》。」但最令人享受的地方是觀眾三千人起跳，讓他覺得彷彿在開演唱會。

日本比《關8比賽中》則是節目腳本跟書一樣厚，連地板顏色細節都寫得一清二楚，雖然前製作業很長，但錄影起來非常順暢。黃子佼也分享曾經代表台灣去日本富士電視台參加節目，跟東山紀之、徐若瑄、曾寶儀一同主持節目，腳本鉅細靡遺跟一本書一樣，在台灣主持喜歡自由發揮的黃子佼說：「在日本一定要照著腳本念，加上要翻譯，深怕東山紀之聽不懂，只能照本宣科，像在演一場戲。」

金曲歌后曹雅雯稱剛出道時因為不太會表達、會緊張，漸漸被公司冷凍，等了3年才發了首張專輯。她1個人從南部上台北打拼，回想當時等發片等到憂鬱症，甚至會自殘，每天醒來都會想「自己怎麼還活著」，但就是因為沒工作，天天待在家反而開始好好寫歌，把很多內心的故事轉變成歌曲。

後來很多粉絲會私訊表示「你的歌陪我度過艱難的時期」，曹雅雯發現自己應該要好好振作。她在節目中也演唱本次金曲獎得獎作品〈思念的歌〉，這首歌是她在想家時創作的，因為世界萬物一直在變動，唯有「家」一直在等你。節目每週日晚間8點在myVideo首播，隔週日晚間8點TVBS歡樂台播出。

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