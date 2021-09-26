火龍果含有豐富礦物質及膳食纖維，果皮比果肉更具營養價值，有日本網友大玩創意拿火龍果皮當作生魚片，出乎意料地口感像極了生魚片，在推特上引起網友效仿，紛紛把果皮製成火龍果皮丼、火龍果握壽司等料理。

近日一名日本網友將火龍果皮粗糙表面去除後，切片水煮，結果成品和鮪魚生魚片極為相似，配上醬油、山葵一起食用，好像在吃鮪魚生魚片一樣，讓他在推特上分享，直呼「真像鮪魚生魚片，入口即化很好吃！」

拿果皮取代生魚片的做法，引起網友們關注，有人覺得「應該也很適合配酪梨吃」、「感覺像素食料理的概念」，還有人用果皮製作成鮪魚丼飯、鮪魚握壽司等料理，另外也網友指出，將椰子果肉切片很像花枝生魚片，引起一波波討論。

但是也有網友親身嘗試，發現水煮火龍果皮一點都不像生魚片，但多數網友認為果皮本身當然沒有鮪魚的味道，所以要透過調味、醃漬，才會像在吃生魚片。