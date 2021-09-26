今(26日)是紙本五倍券開放預訂的第2天，截至晚間9點為止，預訂人數已高達566萬9910人，至於選擇數位綁定的民眾增加至367萬1211人，換算免抽籤的500元好食券名額僅剩32萬8千餘人；另外，國旅券、農遊券、藝Fun券都有超過900萬人登記。

經濟部最新統計，截至26日晚間9點，有566萬9910人完成紙本五倍券預訂，其中以使用超商事務機預訂的人數有435萬9986人，上官網預訂的人數為130萬9924人。

至於數位綁定部分，雖然不如紙本五倍券踴躍，但也有367萬1211人完成，其中，個人綁定有267萬3793人，共同綁定有99萬7418人，均可獲得500元好食券。

在各部會加碼券部分，交通部國旅券有936萬8320人登記，農委會農遊券有926萬2426人登記，文化部藝Fun券有904萬3508人登記，教育部動滋券有875萬884人登記，客委會客庄券有802萬4115人登記，國發會地方創生券有547萬432人登記，原民會i原券有121萬2099人登記。