9月26日晚間大陸《全國企業破產重整案件訊息網》掛出海航控股及其10家子公司重整計畫（草案）。該計畫將在9月27日上午於第2次債權人會議上審議，從9月27日到9月30日的4天內，海航集團、海航基礎及其20家子公司，與各個債權人會議也將對重整計畫草案進行討論並表決，以決定海航相關企業未來命運。

據陸媒《21世紀經濟報導》指出，在此之前，海南航空控股股份有限公司公告稱，公司及10家子公司重整案第2次債權人會議將於2021年9月27日上午9時以網路會議方式召開。海航基礎及20家子公司重整案第2次債權人會議則於2021年9月28日上午9時以網路會議方式召開。海航集團有限公司的債權人會議將於9月29日召開。供銷大集則於9月30日上午9時以網路會議方式召開第2次債權人會議。

海航控股及其10家子公司重整計畫（草案）已公告，將在4日內分別與子公司及債權人舉行會議討論表決，確立公司未來命運。圖為已被控制的海航董事長陳峰。（圖／中新社）

這4個海航相關企業破產重整第2次債權人會議都將有管理人作第1次債權人會議後工作報告、債權人會議補充核查債權表、債權人表決重整計畫草案等議題。其中最重要的議題便是表決重整計畫草案。而在4月份和6月份召開的各公司第1次債權人會議上，重整計畫草案並未公開。

海航集團首席執行官譚向東（圖）因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。集團與關係企業進入破產程序。（圖／中新社）

如今，重整計畫草案終於揭開面紗。其中，有關該重整中涉及債務的解決問題依然是關注焦點，海航力圖通過債轉股化解鉅額債務，力爭輕裝上陣。

報首說，截至目前，共計4915家債權人向11家公司管理人申報9215筆債權，申報金額合計3972.09億元人民幣(約台幣1.7兆元)。經管理人審查，已經提交法院裁定確認和預計後續法院可以裁定確認的債權共計約1612.93億元人民幣(合台幣6923億元)。

重整計畫方案也公佈了債權分類、調整及清償方案，分別是：

1，職工債權將不作調整，由11家公司各自在重整計畫執行期限內以現金方式全額清償。

2，稅款債權也不作調整，由11家公司各自在重整計畫執行期限內以現金方式全額清償。

3，有財產擔保債權，有財產擔保債權的本金及利息部分可在擔保財產的市場評估價值範圍內優先受償。市場評估價值範圍外的本金及利息，以及全部的罰息、複利、違約金、維持費等懲罰性費用將調整為普通債權，按普通債權的清償方式清償。