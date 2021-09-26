泰國19法律系雪乳妹蘇甘雅（Sukanya），透過成人平台「OnlyFans」宣傳色情影片，未料遭警方逮捕後，意外引起不少網友聲援。（圖／翻攝自推特）

泰國1名19歲法律系女大生蘇甘雅（Sukanya），與20歲男友透過成人平台「OnlyFans」宣傳色情影片，讓她在短短三個月就賺到將近100萬泰銖（約新台幣89.2萬元），但2人日前卻在曼谷一家旅館被警方逮捕，理由是製作傳播淫穢內容，最高可能面臨3年徒刑，但消息傳出卻讓泰國不少網友氣炸，痛批泰國政府雙重標準、濫用職權，根本是覬覦這對情侶賺的錢，想要分一杯羹，讓性工作者在泰國被嚴重污名化。

據泰國「Thai Enquirer」報導，蘇甘雅表示，自己喜歡拍攝性感照片，也在推特上向網友們分享自己的肉體，希望透過自己，讓性工作被接受，沒想到卻在20日遭逮捕，理由是製作傳播淫穢內容，引爆部分網友對警方的強烈不滿。

蘇甘雅日前透過YouTube頻道分享在OnlyFans分享創作內容及賺錢撇步，並透露在過去3個月賺進近100萬泰銖，然而卻引來官員注意，17日被警方傳喚說明後，20日晚上就男友在曼谷一間旅館遭到逮捕。

警方認定蘇甘雅與其男友，在網路散播情色內容、說服他人進行不當性行為，一旦罪名成立，將面臨最重3年牢獄之災與6萬泰銖罰款（約新台幣5.3萬元）。

但蘇甘雅被逮捕消息傳出後，引發大批泰國網友不滿，痛批警方只是覬覦這對情侶賺的錢，並質疑：「我國把拍攝性愛視為犯罪，但那些貪汙、謀殺未遂的人卻可以逍遙法外」。在泰國即使是殺人犯都能獲得保釋，但蘇甘雅與她的男友卻一度無法交保，因再度掀起網友撻伐，警方才態度軟化准許保釋。