根據曝光的《美麗島電子報》9月國政民調，總統蔡英文的執政表現滿意度，從上月的65.4％，下滑至58.8%；不滿意度則從31.5％上升至36.9%；對行政院長蘇貞昌的施政滿意度，則從60.0％下滑至54.5%，不滿意度從34.5％上升至38.1％，雙雙面臨死亡交叉。台北市議員徐巧芯分析認為，衛福部長陳時中高傲的態度，影響到了蔡英文、蘇貞昌的民調。

徐巧芯26日在《董事長開講》網路直播節目中表示，怪異的是，上個月蔡英文民調拉了起來，就是因為奧運，激起大家的愛國心，有點反饋到蔡英文身上。現在因為沒有奧運的加分因素，民調又回到跟上上個月一樣，就是因為3+11的問題。他們卻還在講3+11，關800多條人命什麼事，陳時中高傲的態度，就影響到了蔡英文、蘇貞昌的民調。

徐巧芯接著表示，因為大家覺得民進黨很離譜，除了沒有3+11會議記錄，道歉得不乾不脆。現在又說3+11跟800多條人命沒有關係，那麼病毒是從哪裡來的，也沒有人給我們交代、給我們一個真相。

徐巧芯也提供國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民的資料指出，台灣總共上傳200多條基因定序到國際平台上，全世界醫療資源互相交換，他們分析找到了其中一個在諾富特群聚案華航機師裡面最源頭的案例，也就是，一位機師飛到印度、盧森堡，又跟同事一起飛了美國，然後回來之後，兩個人都確診，該機師回到台灣的時間是4月16日，為什麼都沒有人追哪一位機師4月19日是否曾經離開諾富特的旅館房門；因為只要走出去，這就是3+11的問題了。

徐巧芯接著指出，另外一個案例，在諾富特裡面有一個包商，因為飯店被污染了，所以該包商被傳染之後，去到社區，把病毒傳染到基隆、新北、嘉義，光是200多筆的基因定序裡面，跟他完全相同的就有20條以上。

媒體人吳子嘉補充說，3+11的機長機員最後確診以後，所查出的病毒株，跟這些在國內趴趴走的200多個確診者基因定序完全相同，所以才我才會講3+11是這次疫情擴大的破口。