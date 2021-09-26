1950年爆發的韓戰，不但半島上的戰爭相當慘烈，空中也是戰場，那是美國與蘇聯噴射戰鬥機的第一次對決，至於誰勝誰負?長期以來，美國這個的說法一直是「F-86F軍刀機以10：1的戰損比，壓性性勝利擊敗了米高揚MiG-15」。然而近年來， 美國空戰史學家開始謙虛起來，承認MiG-15是非常高明的戰機，F-86並沒有在半島空域上討到任何便宜，戰損比是1：1，打成平手。

航空機客俱樂部(The Aviation Geek Club)報導，著名飛行歷史學家，也是退役美軍飛行員華特‧伯伊尼上校(Walter J. Boyne)坦承：「所謂在韓戰期間，美國空軍F-86以10:1的戰損比 壓勝MiG-15，只是美國的政治宣傳。」

韓戰爆發於1950 年4月，由於韓國完全沒有準備，北韓幾乎是一路平推到釜山，到了6月底，美軍依聯合國安理會通過第83號決議出兵韓國，同時戰機也派往半島。1950年11月8日，美軍洛克希德P-80流星式戰機(Shooting Star)在空中與MiG-15遭遇，史上第一場噴射機空戰在鴨綠江上空爆發，這場空戰中，P-80相當幸運的在低空擊落了MiG-15，但是直線翼的P-80在速度上完全不是後掠翼MiG-15可以相比，之後登場的共和F-84雷霆式(Thunderjet)在飛行性能上也不夠，於是美軍第3代戰鬥機，由北美公司設計生產的F-86軍刀機(Sabre)成了唯一希望，它有著明顯的後掠翼，以及相當精密的襟翼與副翼操作系統，性能上超前P-80與F-84。

韓國上空的爭奪戰，是 20 世紀最激烈的空中衝突之一。在早期的空戰紀錄、書籍、戰史當中，F-86軍刀機一直被視為韓戰的挽救者，以10：1的勝利，接連擊敗MiG-15與後繼的MiG-17。直到冷戰結束，蘇聯衝突記錄最終被公開時，這種說法才會受到質疑。

從那時起，一個完全不同於美國版本的故事開始出現。其實韓國戰爭的空戰，至少在早期階段，軍刀機與米格機是勢均力敵，勝負比約為 1:1。

伯尼上校曾參與過韓戰，他退役後成為歷史學家與史密森尼航空博物館館長，已於2020年1月9日過世。他生前的歷史書寫道：「在韓戰初期，我們面對的是驗豐富的紅軍飛行員，他們先進 MiG-15戰機非常不好對付，使得 B-29轟炸機、F-80戰機的行動變得極其危險。」

被公認為第1位「米格王牌」的迪克貝克爾上尉( Dick Becker)談到了 1951 年的戰鬥時說：「第一年的作戰絕不輕鬆，我們遇到的那些對手很強，他們和我們一樣優秀。勝負不是戰機決定的，而是由駕駛艙裡的飛行員決定的，誰先露出疲態，或是誰更好地利用運氣出現的短暫時刻取勝。MiG-15絕對是一個危險的對手。雙方勢均力敵，我敢肯定，在第一年，我們與他們打成平手。」

「米格非常出色，以至於B-29轟炸機從原本的白晝轟炸，改成夜間轟炸，破壞力自然降低；從1951年到1952年底，即使在F-86的護航，B-29的轟炸任務仍然相當危險，也很少飛入米格走廊(MiG Alley)，直到 1953年，更多的軍刀機增援部隊抵達才有所改善。但即便如此，轟炸機在清川江以北的空域仍然非常危險。」

伯伊尼總結道：「我們比蘇聯培養出更多的飛行員，在1951年和1952 年的大部分時間裡，美國飛行員的與蘇聯飛行員的人數比超過了10:1，成功地維持了朝鮮半島的空中優勢。我們仍然可以自豪的宣稱，在韓戰的後半段3年時間當中，沒有1架紅軍戰機飛過北緯 38 度線以南的戰場。這是一項更令人印象深刻的成就。但要記住，韓半島戰爭從第一天到最後一天，都是艱苦的戰爭。」