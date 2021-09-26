前新北市長朱立倫回鍋當選國民黨主席，他會如何彌平黨內爭議，備受關注。在競選期間，朱立倫曾至高雄路竹拜會已淡出政壇的前立法院長王金平。對外界關心會不會重返黨中央幫忙？王金平表示，讓他清閒點，不在其位、不謀其政，會以「局外人」來支持黨主席。

據華視報導，王金平26日出席長庚名譽院長、亞洲換肝之父陳肇隆的新書簽書會，在會前他接受媒體訪問時表示，在競選中間，大家信誓旦旦都說會團結，呼籲團結，所以團結也是大家必須要修的功課。王金平還被追問是否會支持朱立倫，尤其是本土藍的部分。王金平回應說，大家有這個體認的話就不難，共同的主要目標是為國民黨執政，他也相信大家都會做到團結才對。

至於未來會不會回到國民黨中央幫忙？王金平一聽到問題時，回了一聲「喔」，便連忙搖搖頭說，他就這樣子，就讓他清閒點，不在其位不謀其政，在局外支持黨中央，去祝福黨中央。

朱立倫以8萬5164票、得票率45.78%，回鍋當選國民黨主席，但得票未過半，被譽為史上最弱的黨主席；王金平卻認為，這次候選人多，會把得票瓜分掉，朱立倫的得票率也算蠻高的。