國民黨主席選舉結果，由候選人朱立倫以45.78%得票率當選，得票逾8萬5千票。江啟臣也隨後宣布辭去黨主席，並率一級主管總辭，新任黨主席朱立倫也發表談話。對於黨主席選舉結果，前民進黨立委郭正亮直言，張亞中這次參選，凸顯出國民黨「4大問題」，而這幾個問題都是2024總統大選的核心問題，國民黨很難否認和避開。

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮25日上《TVBS新聞》政論節目「新聞大白話」，談及黨主席選舉結果，他說，新任黨主席在10月25日就職，全代會也很可能在該時間舉行，而全代會通過新黨主席改選案後，朱立倫就會正式上任。郭正亮坦言，這次選情的確比想像中要激烈很多。

郭正亮說，這次國民黨各縣市選票結構有出現一些變化，選情變化可以說是幾天就變化一次。對於這次投票率升高，郭正亮直言，國民黨基層這次有「被驚醒」的感覺，這次對決，不完全是統獨對決，而是一種戰鬥的FU。他指出，江啟臣和朱立倫都當過主席，國民黨也沒有很明顯地起色，張亞中這次聲勢大漲，也不全然是支持者支持其「兩岸和平備忘錄」，而是展現出一種敢衝、敢戰的感覺，給藍營支持者一種「換人做做看」的味道，看國民黨能不能有所起色。

但站在選舉和從政者的立場來看，郭正亮坦言，自己也接觸過張亞中一陣子，知道他是一個言出必行的人，所以明年是肯定會去大陸談和平備忘錄的。因此國民黨很多明年2022要選地方選舉的候選人都嚇壞了，都希望不要觸及兩岸敏感議題，且大陸北京當局會如何回應根本就是未知數，這也很可能讓兩岸關係發生一些變數。

最後，郭正亮強調，不論最後選舉結果為何，張亞中在這次黨主席選舉都是蠻成功的，即便最後沒當選，也是雖敗猶榮，且他參選，也凸顯了國民黨一些問題，包括「國民黨的核心價值是什麼？」、「兩岸問題要如何提出解決方案」、「黨內是否存在權貴和基層落差」和「長期戰鬥力不足」的問題，這幾個問題也都是2024的核心問題，國民黨也很難否認的。