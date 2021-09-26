35歲女星林逸欣有「氣質音樂才女」封號，當年因為挑戰「女子一人樂坊」，同時演奏小提琴、古箏、鋼琴三種樂器而走紅，近日她在社群網站分享一段拉小提琴的片段，未料演奏到一半，兩側肩帶都滑落，差點釀成走光意外。

影片中，林逸欣披著一頭長髮，身穿一套藍色無袖連身洋裝，正認真地演奏小提琴，吸引許多民眾停下腳步欣賞，還有人拿出手機側拍，驚險的是，在林逸欣演奏到一半時，可能是動作太大，先是左側肩帶一路往下滑，後來連右側肩帶也跟著掉落，使得衣服越來越鬆垮，胸口也越露越大片，領口一度低到快走光。

雖然肩帶不小心滑下，但林逸欣仍保持鎮定繼續演奏，待一曲完畢，才趕緊空出雙手把肩帶拉回來，連她本人也覺得有驚無險，說：「終於是趕在衣服掉下來前把曲子給拉完了」。

林逸欣貼出影片後，不少網友留言讚嘆「好險啊，那衣服」、「臨危不亂 不過好在你好的好身材撐住了這件衣服，讚啦」、「好敬業」、「好驚險！衣服差點就掉下來了」、「肩帶估溜的讓我為你擔心」、「在現場也看得好緊張」、「真是捏了一把冷汗，還好沒掉下來」。