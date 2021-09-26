小確幸從天而降，7、8月統一發票開獎，不少民眾都有機會對中大獎，有一名網友卻在查看雲端發票時發現，有一張發票顯示中獎8百元，讓他相當驚喜，上網詢問「這是怎麼一回事？」

一名網友在Dcard發文，表示近日對完紙本發票，再打開雲端發票APP，結果發現兩張發票顯示為中獎，其中一張發票對中200元，另一張卻是自己沒看過的金額800元，「數字811不是中獎號碼之一，而且也沒有800的獎金數額」，讓他感到不解，懷疑是不是發票中獎Bug？

網友分享雲端發票中獎截圖，不解怎麼會有800元獎項。（圖／翻攝Dcard）

網友見狀紛紛表示，原PO中的800元是雲端發票專屬獎項，也有人回應「我第一次中的時候也搞不懂」、「幾年前也有中獎過，那時候想說怎麼跟中獎號碼不一樣，以為是假的就沒領」，還有網友提醒原PO領獎「雲端發票可以去綁定本人帳戶，中獎會自動兌換到戶頭去！超方便」。

為鼓勵民眾多使用電子發票，財政部自民國102年5、6月就已增設雲端發票專屬獎，民國108年9、10月增設五百元獎，今（110）年7、8月再增開800元獎10萬組，因此原PO是雲端發票專屬獎800元獎的首波中獎者。