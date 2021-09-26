金庸的天龍八部，出自於佛經，分別指：一天眾，二龍眾，三夜叉，四乾達婆，五阿修羅，六迦樓羅，七緊那羅，八摩呼羅迦。金庸先生以其作為書名，似乎隱喻他筆下的芸芸眾生。

旅美文學家、柏克萊大學教授陳世驤先生對《天龍八部》下了8個字的評語：「無人不冤，有情皆孽」！

例如慕容復，他的性格和阿修羅非常相似，阿修羅常常與帝釋衝突，卻又打不過，容易嫉妒、脾氣狂暴。不就是慕容復的寫照？

書中的絕世英雄喬峰，武功登峰造極，用情真誠如一，豪邁如千山萬水，卻偏偏造化弄人。從萬人景仰的丐幫幫主變為侵略中原的契丹人。連生命中唯一的摯愛，都被自己親手葬送。終其一生，都在和命運進行著不屈的搏鬥，可是，卻始終無法掌握自己的命運，最後發出無聲的吶喊！

芸芸眾生因緣聚會，或糾結於情孽，或執著於權力欲望，愛恨交織，所有人的結局似乎都是悲劇，最終以幻滅結束痛苦。

這真是應驗文學家陳世驤的8個字評論，「無人不冤，有情皆孽！」甚而「眾生皆苦，有情皆孽！」 金庸的天龍八部，已經不是單純的武俠小說，而是一部哲學大著了。