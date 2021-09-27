潘明秀殺夫、殺男友案轟動一時，出庭遭媒體包圍。（張良一攝）

26年前小兒麻痺患者潘明秀殺死先生周儉，再殺情夫徐志忠，撼動社會，潘被捕後遭判處無期徒刑，服刑16年2011年假釋出獄。潘服刑期間，潘與周的獨生女，2006年在桃園住處跳樓輕生，未留下遺書，而潘的行凶過程多次被翻拍成戲劇，冷血、凶殘手段也讓潘被稱為「現代潘金蓮」、「黑寡婦」。

1992年，當年27歲的潘明秀，與先生周儉結婚近10年，育有1女，兩人均患有小兒麻痺，潘明秀在士林夜市擺攤刻印，因長相清秀，講話輕聲細語，生意頗豐，但因忍受不了周儉的暴力相向，提出離婚，周儉卻以500萬作為要脅，否則不離婚。

期間，潘明秀與小她5歲的徐志忠發生曖昧關係，徐聽聞潘遭欺負，萌生幫助潘殺害她先生的念頭，2人遂找來朋友，在同年12月24日平安夜約周儉到忠誠路的啤酒屋飲酒，刻意灌醉周以後，在車上勒斃，並運屍到高雄掩埋。

犯案後，徐入伍當兵，3年無人察覺，只有周儉的母親一直懷疑，卻始終找不到凶手，直到潘認識了另一名有婦之夫鄭連金，她時常指責徐對他如何不好，加上徐曾經潑灑硫酸，導致鄭的妻子毀容，潘明秀又擔心弟弟因毆傷徐，可能會被撤銷緩刑，乾脆故技重施，套用殺害周儉的方式對付徐。

潘告訴鄭連金「如果他不死，自己只有自殺一途」，兩人找不知情的朋友約徐志忠喝酒，第一次因徐酒量太好無法下手，第二次在紅酒中加入安眠藥，趁徐昏迷的時候，用童軍繩勒斃，並將屍體運送到山區，以強酸腐蝕滅跡。1995年10月13日，警方在士林區劍南路發現徐的骸骨，2起案件一併曝光，潘明秀承認殺害前夫周儉，檢警開挖找到骨骸。

檢警對潘明秀拄著拐杖，行動不便，眼神楚楚可憐，卻能殘忍殺害2名男子，對於檢警訊問，都能冷靜應達感到不可思議，而她自己說，殺害前夫從來沒有做過惡夢，殺害徐志忠，是警察找上門，她才鬆了一口氣，但並不是認罪伏法，而是確定人高馬大的徐已經死亡，整個犯案過程，僅對不起受到牽連的朋友。

案發時才3歲的獨生女，由潘明秀的婆婆撫養長大，品學兼優的獨生女，在她大學推甄進入國立大學後，自桃園的住處跳樓，並未留下遺書，不過有學者推測，從學校的個人資料，潘的獨生女填寫父母因車禍雙亡，可能早已知道，且無法接受母親殺害父親的事實，整起案件，引發學者研究弱勢女性受到暴力對待時反應。

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潘明秀拄著拐杖、行動不便，但容貌清秀、眼神楚楚可憐。（中時資料照）

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。