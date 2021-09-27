現今國人更重視居住環境及空氣品質，「公園綠地」也成為居住的必備條件之一。根據世界衛生組織報導指出，居民應享有每人平均綠地面積9平方公尺，可為身心靈帶來諸多好處，包含改善空氣品質、隔絕噪音、氣溫調節等等；此外，居住地的未來發展潛力也十分重要。以台中水湳經貿園區為例，此區的各重大建設正動工中，且低密度、高綠覆，鄰近中央公園及兩大知名商圈，可謂台中最後一塊瑰寶地。

於2018年興建完成的中央公園，佔地67公頃宛如有2.8個大安森林公園，貫穿水湳經貿園區，是台中最美的生態綠地。(圖/遠雄房地產提供)

擁有254公頃的水湳經貿園區，政府挹注300億重金打造8大建設，涵括經貿、交通、文教、綠海、藝術及會展，舉凡國際會展中心、中台灣電影中心、綠美圖等等，有別於其他重劃區都在籌備階段，此區域的重大建設則是現正動工中，相信即能快速見證未來發展的成績。因著這裡的低密度及高綠覆率，使這裡成為不少建商眼中的瑰寶地，也深獲買房客的興趣，而知名建商遠雄的新建案「遠雄寬寓」也坐落於此。

「遠雄寬寓」鄰近逢甲大學及逢甲夜市商圈。(圖/遠雄房地產提供)

知名建商遠雄看準水湳的稀有研創2用地，低密度限高32米，在這裡興建一期「遠雄寬寓」及二期「遠雄純寓」。基地位置位於水湳入口門戶，鄰近逢甲商圈及七期商圈，即享生活不必等，是生活機能最好的門戶地段。現場專案經理表示，選址於此是為了尋求鬧中取靜，並追隨紐約曼哈頓經融商圈的繁榮感，實現住在重劃區，卻又擁有現有生活機能的生活感。

「遠雄寬寓」三房現代輕奢風格。(圖/中時新聞網攝)

遠雄建設有別於以往，推出滿足房數的小坪數1+1~3房，特別針對小家庭、自住客，以「住起來有生活感」為訴求，期待創造出小坪數也有舒適生活感的氛圍。因基地位置限高32米，樓高為9層，但設計水準拉升。「遠雄寬寓」跳脫以往框架，為了搭配中央公園，建體以垂直水平、幾何線條呈現，並使用3種不同色磚做出跳色效果。此外，社區外有4米高藝術品，營造文青感十足的居住環境，實現美式Condo經典建築。

陽台採跳檯式設計，營造活潑氛圍；屋簷採用LED打造見光不建燈，使整體建材更立體分明。(圖/遠雄房地產提供)

一期「遠雄寬寓」基地1173坪，格局規劃為19~22坪的1+1房、32~36坪的3房擁雙衛浴，一棟80戶，一層10戶雙拼、雙電梯，目前銷售4成，預計2023年第四季完工；二期「遠雄純寓」。

遠雄一直以來都是「以人為本」為初衷，站在顧客的立場創造更好的住宅價值，不管是建築結構體、室內設計等等都感受到遠雄的最高誠意，這也說明了遠雄至今屹立不搖的根本原因。而擁有良好居住環境的「遠雄寬寓」，相信絕對是體驗即享生活的最佳典範。

「遠雄寬寓」基本資料

投資興建：遠雄建設事業股份有限公司

建築外觀：李祖原聯合建築師事務所

建築營造：遠雄營造股份有限公司

基地面積：1173坪

樓層規劃：B3 / 9F

坪數規劃：三房(32~36坪) 、 1+1房(19~22坪)

基地位置：台中市西屯區凱旋一街、逢大路口

接待會館：台中市西屯區逢大路與大鵬路口

貴賓專線：04-2706-3388