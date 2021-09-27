上有長輩、下有寶貝，家庭是一輩子的甜蜜負擔，但倘若長期承受工作與照顧的雙重壓力，即使是超人也會累得喘不過氣！
為避免婦女及中高齡者因長期照顧或育兒議題，導致就業不穩定，甚至提早退離職場，新北市政府勞工局全國首創成立「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」，以在職勞工的職涯資源平台為定位，整合勞工局職涯服務、社會局及教育局托育資源、衛生局長照服務，提供「好工作」、「好托育」、「好托老」及「好頭家」4大支持資源，全方位協助在職婦女及中高齡者兼顧工作與照顧。
許多在職婦女職涯路上經常需要面對工作或家庭的兩選一難題，對此續航中心推出職涯與親子雙配方，為陷入職涯徬徨的女性朋友提供職涯諮詢、親職諮詢、托育資源等服務，幫助職場媽咪們找到顧寶貝、顧工作的人生平衡策略，在職場與家庭的人生重要舞台上，當一名快樂工作者與媽媽。
另外一個常見家庭照顧議題—長期照顧，同樣也是在職婦女及中高齡者普遍的職涯困境。對此，續航中心提供職涯與長期照顧雙軌服務，除了提供職涯諮詢，同時也結合衛生局的顧家專員，為在職照顧者們盤點家庭照顧問題、媒合長照資源服務，協助在職照顧者在漫漫照顧旅程中獲得喘息空間、職涯向前行。
續航中心除了是勞工朋友職涯旅程中的最佳旅伴，同時也是企業夥伴最有力的靠山，邀集人力資源顧問專家成立「企業輔導團」，為新北市轄內事業單位提供人力資源、職務再設計、工作生活平衡、員工家庭照顧及經營管理等免費企業輔導，做企業員工照顧的最佳智囊。另外新北市也首創「顧家好企業」方案，協助企業建立員工支持制度、辦理長照講座，並可針對有長照議題的員工提供「顧家專員服務」，不只讓員工照顧不離職，也降低照顧問題產生的隱形成本，為企業留住好人才！
歡迎有職業生涯、家庭照顧需求的在職婦女及中高齡者，以及想了解「企業輔導」的事業單位夥伴，來電續航中心洽詢02-22511799，將有專人服務。
指導單位:新北市政府、主辦單位:新北政府就業服務處
(新北政府就業服務處 廣告)
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