上有長輩、下有寶貝，家庭是一輩子的甜蜜負擔，但倘若長期承受工作與照顧的雙重壓力，即使是超人也會累得喘不過氣！

109年3月新北市首創成立婦女及中高齡者職場續航中心，提供在職者工作與家庭全支持!(圖/新北市政府就業服務處提供)

為避免婦女及中高齡者因長期照顧或育兒議題，導致就業不穩定，甚至提早退離職場，新北市政府勞工局全國首創成立「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」，以在職勞工的職涯資源平台為定位，整合勞工局職涯服務、社會局及教育局托育資源、衛生局長照服務，提供「好工作」、「好托育」、「好托老」及「好頭家」4大支持資源，全方位協助在職婦女及中高齡者兼顧工作與照顧。

新北市婦女及中高齡者職場續航中心協助在職中高齡者克服職涯難題，穩定就業。(圖/新北市政府就業服務處提供)

許多在職婦女職涯路上經常需要面對工作或家庭的兩選一難題，對此續航中心推出職涯與親子雙配方，為陷入職涯徬徨的女性朋友提供職涯諮詢、親職諮詢、托育資源等服務，幫助職場媽咪們找到顧寶貝、顧工作的人生平衡策略，在職場與家庭的人生重要舞台上，當一名快樂工作者與媽媽。

另外一個常見家庭照顧議題—長期照顧，同樣也是在職婦女及中高齡者普遍的職涯困境。對此，續航中心提供職涯與長期照顧雙軌服務，除了提供職涯諮詢，同時也結合衛生局的顧家專員，為在職照顧者們盤點家庭照顧問題、媒合長照資源服務，協助在職照顧者在漫漫照顧旅程中獲得喘息空間、職涯向前行。

續航中心除了是勞工朋友職涯旅程中的最佳旅伴，同時也是企業夥伴最有力的靠山，邀集人力資源顧問專家成立「企業輔導團」，為新北市轄內事業單位提供人力資源、職務再設計、工作生活平衡、員工家庭照顧及經營管理等免費企業輔導，做企業員工照顧的最佳智囊。另外新北市也首創「顧家好企業」方案，協助企業建立員工支持制度、辦理長照講座，並可針對有長照議題的員工提供「顧家專員服務」，不只讓員工照顧不離職，也降低照顧問題產生的隱形成本，為企業留住好人才！

歡迎有職業生涯、家庭照顧需求的在職婦女及中高齡者，以及想了解「企業輔導」的事業單位夥伴，來電續航中心洽詢02-22511799，將有專人服務。

指導單位:新北市政府、主辦單位:新北政府就業服務處

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