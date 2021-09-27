面對家鄉與文化的沒落，台灣各地出現一群願意努力重建的實踐者，包含目標重塑小金門的榮景，以及艱苦傳承台灣唸歌藝術等，而信義房屋長期支持這些人共同致力於社區的發展，近年更與國內知名紀錄片創作團隊CNEX合作，錄製一系列社區社造紀錄片，今年首度與信義學堂合作，將舉辦線上影展，傳遞熱愛家鄉、守護文化的故事。

信義房屋近年與國內知名紀錄片創作團隊CNEX合作，錄製一系列全台社區社造紀錄片，更與中華電信MOD金片子大獎合作「社區一家紀錄片獎」，鼓勵全國民眾拍出自己的社區故事。信義房屋首次將系列影片規劃為「社。影展」線上影展，設計三大主題，包括「熱血愛鄉力」、「堅強生命力」、「守護文化力」，精選19部影片將於今年10月12日至11月9日持續於社區一家系列紀錄片youtube頻道播出。

特別的是，該影展首度與信義學堂合作，以小金門返鄉青年陳家揚的「烈嶼落穗」與台中潭子推廣保存唸歌文化的微笑唸歌團「笑著唸歌」兩部影片為影展開閉幕片，並舉辦線上放映座談活動。

84年次的陳家揚是金門烈嶼鄉人，希望能運用學過設計的專長讓沒落的家鄉活絡起來，不僅將阿公的「嘉年華冰果室」重新開張，還舉辦高粱「落穗祭」。紀錄片呈現陳家揚努力的過程，以及如何從被父親反對到支持，並且也陸續吸引不少人關注烈嶼鄉。

微笑唸歌團則是由儲見智與林恬安兩夫妻所創立，師承台灣僅存唯一唸歌藝術國寶楊秀卿老師，是台灣少數以唸歌表演的團體，並致力於推廣、保留台灣唸歌文化。從紀錄片中，看到在艱苦環境下堅持的兩夫妻，不僅辦理唸歌教室，更創辦了台灣唸歌節，矢志將文化傳承下去。

本次影展首映將於10月12日起跑，並將邀請紀錄片「烈嶼落穗」主角陳家揚和國內地方創生要角甘樂文創創辦人林竣丞一起進行首映線上座談，即日起可在網路報名。