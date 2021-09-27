今年來司法醜聞連環爆，有男法官偷拍女法官，也有法官將助理當家僕使喚，甚至還有法官上班外出釣魚種菜，還有更女法官開記者會哭著說被分案霸凌，或是認為承審案件太多，於是擺爛不審，或許這些都只是冰山一角，還有更多的不適任法官需要被淘汰，司法院必須要加把勁揪出這些怪現象，才能重拾民眾對司法的信心。

曾任新竹地方法院法官吳姓法官要求女助理為他刮痧按摩、處理私務；又歧視懷孕的律師轉任法官班實習女學員，案經監察院彈劾，懲戒法院 職務法庭認定他的言行，超過社會一般通念所能容許的程度，不尊重性別平權，嚴重損害司法形象，今年4月20日遭判決免除法官職務，降為司法事務官。

被稱為「善心法官」的台南地方法院法官朱中和，上班時間不假外出，跑去釣魚及種菜，懲戒法院斥責他嚴重破壞司法形象，25日判決 罰俸1年；朱男月領18萬8695元，他因上班摸魚被逮到，挨罰226萬4340元。

法官審判獨立受憲法保障，但畢竟是公職，首要是做好份內事，更 不該公器私用；新竹地院資深庭長吳振富卻要求法官助理，幫他訂機 票、看房子、甚至出考題，荒唐離譜的狀況，司法行政督導不察，直 到遭人檢舉踢爆後，才送法官評鑑，顯然內部考核有問題。

再者，法官的工作就是審判，案子多寡或輕重，是司法行政事務， 如果案件量超出法官負荷，恐影響審判品質與迅速，法院內部應盡快 協商討論解決方案，不是等到問題日益嚴重，損害當事人訴訟權後， 才對失職的法官究責送辦，或互踢皮球相互指責。

以被判免除法官職務的女法官為例，她因承審分案量太多，把 自己當成鴕鳥，擺爛不審案件，甚至把檢方起訴的重大刑案，私自改 成簡易案件，遲延案件的進行，不僅欠缺敬業精神，還嚴重影響人民 的權益，損害法官的形象。

司法正義維繫不易，少數法官自私地把個人放在首位，忘記神聖的 審判使命，一再傷害司法形象，對絕大多數認真的法官來說，其實並 不公平。