星座專家唐綺陽於官方頻道分享9/27～10/03星座運勢，本周將進入10月，9/27開始水星正式逆行，過去兩周可以感受到停滯的威力，大家都在翻舊帳、舊事重提，目的是要重新協調彼此的關係。本周水逆天秤、六星逆行，天秤星群會觸動木、土、水瓶座，因此人跟人之間的連結將有大變動，而且這些變動都有實際的原因，這次金星天蠍跟冥王星也入相位，讓大家開始思考合作的意義，面對上層的動盪，要學習因應之道。

這周除了水逆天秤、六星逆行之外，還有太陽跟火星即將入相位，會讓天秤座特別受矚目，能見度變高，日火合相也讓我們發覺擁有夥伴會比孤軍奮戰更好，如果周遭有人主動協助，將會覺得很開心，所以如果想得到一個人的信任，就是要趁他危難的時候伸出援手，就能很快達到目的。

重要星象：水逆天秤&六星逆行，日火入相位

【工作注意：牡羊、雙子、獅子、天秤】

牡羊：天外飛來的支援，請好好把握

雙子：事情瑣碎繁忙，能盡情大展身手

獅子：謙虛請教專業，會獲益良多

天秤：把挑戰視為機會，好好表現

【桃花注意：金牛、處女、射手、水瓶】

金牛：桃花機會多元，但不見得適合自己

處女：溝通時多注意，別太自我或強勢

射手：有共同目標，務實又浪漫

水瓶：有機會遇到優質的職場桃花

【財運注意：摩羯、雙魚】

摩羯：花錢機會多，但花得值得就好

雙魚：別太保守，要積極把握財運

【健康注意：巨蟹、天蠍】

巨蟹：做事要緩和，避免肢體傷害

天蠍：適時運動和休息，過與不及都不好