在台灣，有將近五分之一的民眾苦於動不動就腹脹、腹痛、拉肚子，就醫做了各種檢查，也找不出確切病變，就會被歸納為大腸激躁症(腸躁症)，是種常見的腸胃功能障礙。專家指出，目前腸躁症治療趨勢，除了以藥物緩解及紓解壓力之外，還有「低腹敏三階段飲食」，50-86%的病人可改善腸躁症的症狀。

台灣胃腸神經與蠕動學會理事長盧俊良表示，腸躁症確切原因不明，飲食、腸道發炎、胃腸蠕動異常、腸道菌叢異常，甚至內臟感覺異常敏感、身心壓力、腦腸軸溝通異常，都可能導致腸躁症，台灣有數百萬人深受其害。

●什麼是低腹敏（low FODMAP）?

臺北榮民總醫院吳柏姍營養師解釋：腹敏(FODMAP)是指可發酵性的（Fermentable）、寡糖（Oligosaccharides）、雙糖（Disaccharides）、單糖(Monosaccharides)以及(And)多元醇(Polyols)等英文的縮寫。

董氏基金會食品營養中心指出，腸躁症患者攝取過多FODMAP時，易發生無法在小腸被完全吸收而直接進入大腸，帶入水分造成腹瀉，經過腸道細菌發酵後產生氣體引起腹脹、腹痛。FODMAP經研究證實，可能是造成腸胃道敏感的關鍵，因此取諧音「腹敏」。

FODMAP含量較高的食物在腸道中易增加腸腔水分進而引起腹瀉，或是未消化的醣類進入結腸，細菌利用後發酵產氣，導致腹痛和腹脹等症狀，現在已經有許多臨床研究證實，降低飲食中FODMAP，4至8週後，有50%-86%的病人，可改善腸躁症的症狀。

高低FODMAP食物分類(圖/台灣胃腸神經與蠕動學會)

●三階段低腹敏飲食 揪出腹愁者造反元凶

吳柏姍營養師表示，想要藉由低腹敏飲食改善腸胃作亂困擾，可以分成三階段進行：

1.完全執行期

完全避免高腹敏食物，通常要嚴格執行1週以上。

2.重新適應期

一次只試一個屬於高腹敏的食物，用以確定哪些食物是可以耐受良好，哪些會造成不適，目的是為了確定患者對食物的敏感程度。

3.個別化時期

對於可耐受的食物就納入日常飲食內容，其他不適合的高腹敏食物就加以限制，逐步建立適合患者個人的長期飲食模式。

低腹敏三階段飲食。(圖/台灣胃腸神經與蠕動學會)

營養師提醒，低腹敏飲食不能靠自己胡亂增減執行、偏食或只攝取單一食材，完整過程需要透過與醫師及營養師合作逐步進行，也不適合長期測試，以免造成營養失衡。但若能順利完成三階段，過半到八成的患者能脫離腸躁症的困擾，讓腸胃道恢復正常運作有望！