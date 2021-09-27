恒大債務違約不會成為雷曼兄弟翻版，形成全球性金融風暴，最主要的原因為恒大主要違約的債券是人民幣而非美元，美元為全球最主要的國際貨幣，全球央行儲備佔比高達62％，美債違約對全球金融體系影響較大，從去年新冠肺炎以來，美國不斷舉債因應，降低疫情對經濟的衝擊，近期美美國債務已達法定的上限，美國財政部長葉倫表示：「如果無法提高或暫停美國舉債上限，美國債券可能違約，將引爆一場歷史性的金融危機。」目前暫停債券上限法案已經由眾議院通過，轉送參議院，共和黨領袖揚言要杯葛，不論過程如何，相信最終一定會通過相關法案，但如果不小心因為政治角力問題，造成美債先違約再通過法案，屆時可能如同恒大風暴一樣，短暫重挫市場信心，造成金融市場大幅度的波動。

恒大事件造成道瓊指數一度失守半年線，本周FED利率會議表示，11月才會視經濟狀況，決定是否進行減債，美國持續印鈔，資金外溢效益下，股市中、長多走勢不變，惟短線上不確定因素仍多，預計道瓊指數將在半年線附近震盪，等待市場信心回穩，才有機會再次挑戰前波高點，歐股穩定向上，美股沒有走空的疑慮，國際股市多頭不變。

中秋連假過後，受恒大違約影響，恐慌性賣壓出籠，台股開盤大跌438點，隨著恒大支付10億美金利息費用後，全球股市逐漸回穩，台股收復17000點整數關卡，市場不確定因素仍多，投資人信心尚未恢復，短期內台股要呈現V型反轉機率不高，後續震盪走高機率較大，惟資金量能不足，強勢類股族群表現也相對震盪，抱不住根本賺不到，操作建議可以鎖定幾個強勢類股，不跌再進場操作，切勿追高。

美國四大指數中，費城半導體指數表現最為強勁，幾乎完全不受恒大事件影響，指數在月線上形成假跌破，短期內有望再創歷史新高，台灣半導體類股可望同步受惠，持續穩定向上攀升，在台股相關半導體類股中，可以同樣選擇不受恒大風暴影響，相對抗跌甚至逆勢上漲的個股，代表技術面表現強勢，另外，要挑選好股票，基本面也不可偏廢，投資人可以選擇，公司營收持續成長、三率三升、且每股盈餘持續向上的股票，符合條件的股票有晶圓代工族群的聯電、世界、茂矽，三檔類類股KD指標都已經到20超賣區，本波的低點也比前波的低點高，股價穩定向上墊高，這幾天不跌，都是不錯的進場時機。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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