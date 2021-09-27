你今天直播了嗎？在5G網路來臨、人手一機的時代，具有零時差、高互動的「直播」，無疑是目前最具影響力的傳播媒介，更是滿足後疫情時代人與人情感連結的重要橋樑。而各平台直播主人數近2年爆炸性增長，更是在宣告，「直播世代」已正式來臨！

直播平台近年的發展有如高速轉動的輪子，從2014年～2016年的爆炸性成長，到後來經過一輪產業洗牌，留下來的是如17LIVE等巨頭，他們技術成熟、內容更趨向多元化、精緻化；更重要的是，他們深耕用戶，不僅提供平台，更培育挖掘未來的明日之星，讓才華洋溢的素人找到一片舞台，把自己的創作、生活片段即時呈現給全世界。

敢秀、愛秀、做自己的「我世代」興起 大直播時代來臨

直播從2014年發展至今，熱潮未減，且在眾多不同的社群軟體中，更具有自成一格、難以取代的優勢。試想，過去若想成名，或許會跑到鬧區等待星探發掘，又或是自行向經濟公司投遞履歷等，簡單來說，只能「被動等待」。

然而，拜直播平台科技所賜，距離、時間的限制消失，敢秀、愛秀、做自己的「我世代」，只要一鍵就能直播生活的每個片段，並把最好的自己呈現給全世界的觀眾，一舉翻轉過去被動的態勢，化為主動出擊。

而觀眾自我意識提高，口味也出現轉變。過去人們被動接受電視放送的內容，現在，大家更希望「自己作主」，自己決定想看什麼內容、支持哪位直播主。這樣的趨勢既不可逆，更宣告「大直播時代」正式來臨，帶領直播平台成為社群媒體的新潮流。

內容轉型！直播平台孵化素人明星 開啟多元創作管道

此外，直播內容也不斷演進。幾年前直播剛興起時，多數都以互動閒聊為主，發展至今則開始深化專業多元的內容，以抓住觀眾注意力。這樣的轉變，讓直播主成功跳脫「漂亮、只會聊天」的刻板印象。

直播時代來臨，敢秀、愛秀的人都能主動出擊。(圖/17LIVE提供)

以17LIVE來說，LIVER（直播主）內容創作較過去更為分眾多元，除舞蹈歌唱，更有東西方樂器的彈奏、繪畫、美食、旅遊、運動、電競、手工藝等各式才藝專家。

同時，17LIVE也深度與各相關音樂、藝術、表演相關培育管道體系結合，讓導師給指導、觀眾給意見、平台給資源，帶動LIVER的培育不僅停留在單向，而是透過平台雙向互動。

17LIVE也透過不同管道激發直播主潛能，例如「進階音樂課程培訓計畫」，就是讓音樂LIVER培養出更優質的才藝。17LIVE也與台灣華納音樂跨界合作，邀請到「金曲療傷歌后」林凡擔任專業導師，以帶給粉絲更高質感的內容。

17LIVE內容較過去更多元，更邀請「金曲療傷歌后」林凡擔任專業導師，訓練LIVER專業歌唱技能。(圖/17LIVE提供)

新冠病毒襲捲全球，催化零接觸服務需求大增，社交娛樂更出現「個人化」、「線上化」2大趨勢。以17LIVE來說，疫情期間，整體開播數翻倍、日活躍用戶也成長也超過了50%，顯示在疫情催化、5G網路商轉帶動之下，直播產業將持續蓬勃發展，且未來更將演化出多元的商業模式。

隨著網路科技的持續發展，直播將有機會深入至每個人的生活，相較於其他社群媒體，直播擁有無需剪輯、後製的優勢，運用智慧型手機即時開播分享生活，創造新的社群互動模式。