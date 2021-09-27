市售的罐頭食品種類琳瑯滿目，配粥吃的菜心醬瓜、泡麵裡的牛肉調理包及可當甜點的花生牛奶，都讓人愛不釋「嘴」，而這些食品包裝標示「無添加防腐劑」卻可長期保存，原因何在呢？

●罐頭食品 商業滅菌確保人體健康

食藥署說明，罐頭食品是戰爭時期為了貯存戰備糧食，而產生的一種保存技術，隨著加工技術的進步，罐頭食品可以在封裝前或封裝後施行商業滅菌，並封裝於密閉容器內，達到可在常溫下長期保存的效果。

商業滅菌是為了殺滅危害人體健康、造成食品腐敗的微生物，經過此法滅菌的罐頭食品，必須透過密閉容器，保護內容物不被外界環境的微生物污染，因此不需要添加防腐劑。

●選擇罐頭食品 出現這些狀況不可食用

食藥署提醒，消費者選擇罐頭食品時要注意，金屬罐製的罐頭食品，外觀不可有凹陷、生鏽、罐蓋或罐底膨脹等現象；玻璃瓶裝的罐頭食品在瓶蓋有設計真空安全鈕，不可以有浮起的現象；殺菌軟袋的罐頭食品，則不可出現內容物滲漏或不正常膨脹現象。

此外，萬一發現凹陷、滲漏或外觀膨脹等狀況，可能已經失去了密閉容器的保護，千萬不要購買或食用。