即將在29投票的日本自民黨總裁選舉進入最後衝刺階段，針對數項高度敏感的議題，4位自民黨總裁候選人之間出現了激烈論戰，其中對日本是否應該與澳大利亞一樣擁有核動力潛艇，民調領先的河野太郎與高市早苗明確支持，另外的岸文雄與野田聖子則持謹慎態度。至於在是否支持台灣加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)議題上，4名候選人都表示高度支持。

《觀察者網》引述日媒《產經新聞》報導，行政改革擔當大臣河野太郎、前政務調查會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗和代理幹事長野田聖子4名候選人參加了《富士電視臺》的節目，就日本是否應該考慮擁有核潛艇進行了討論。目前民調支持率領先河野太朗與高市早苗均明確支持日本擁有核潛艇，而岸田文雄和野田聖子則對此問題持謹慎態度。

近期由於美英澳3國組建AUKUS印太安全聯盟，以對抗快速崛起的中國，其中最具話題性的是美英聯手為澳大利亞打造核潛艇。此事也快速成為日本政治圈話題，自民黨4名總裁候選人也在節目中被詢問「日本是否考慮擁有核潛艇？」

河野太郎答稱，「就能力而言，日本擁有核潛艇是非常重要的。」但是，是否有哪個地方會願意接受核潛艇成為母港，以及運營能力和成本是否現實，也都是必須進行討論的。

高市早苗則表示，日本擁有的常規潛艇很優秀，在近海區域使用是足夠的，但考慮到今後國際環境和最壞風險等因素，「有能夠應對長距離的核潛艇不是很好嗎？」

另2位候選人的態度則相對謹慎，田文雄指出，核能技術固然重要，但考慮到日本的安全體制，需要多少核潛艇是一大問題。野田聖子則明確表示，日本是一個堅持「無核三原則」（不製造、不擁有、不運進核武器）的國家。「我不知道在人民之間達成共識需要付出多少代價，進行這樣的討論是毫無價值的」。

報導說，在此之前，4人已就多個涉及中國的問題展開辯論，河野太郎釋放了對華積極信號，他支持中日關係應包含安全保障問題與經濟與人文交流，兩國應該定期舉行首腦會談，並通過政府間會談力爭溝通彼此看法。岸田文雄與高市早苗都認為中日兩國需要繼續開展首腦與政要對話，但是若台海地區出現緊急情況，日本應做好準備和作出回應。日前另一場媒體安排的討論中，就日本是否應部署中程導彈對付中國的問題上，只有高市早苗表示贊成。

至於在高度敏感的參拜靖國神社問題上，河野太郎和野田聖子表示，當選首相的話，不會參拜靖國神社；而高市早苗和岸田文雄則表示會考慮參拜。在是否支持台灣加入CPTPP議題上， 4名候選人都表示完全支持。

日本自民黨總裁選舉將於9月29日進行，目前民調支持度最高的是河野太郎(46%)、其次為岸田文雄(17%)、高市早苗(14%)，最後是野田聖子(5%)。