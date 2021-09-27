一轉眼2021年即將進入最後一季，通靈大師江嘉葉位為讀者分析12生肖的運勢，參考接下來10月在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【鼠】幸運數字：8

屬鼠人在10月份，與親朋好友甚至是情人之間的相處上，容易為了一些小問題，產生冷戰或是不愉快，想要找到發洩的出口，但這個時候的你，記得一定要保持冷靜，千萬要控制好自己的情緒，不要與對方爭執，隨著時間過去，彼此之間的關係，能夠逐漸變好。單身者，本月桃花朵朵開，但只能遠觀欣賞，切勿攀爬，因時機未到。

【牛】幸運數字：2

屬牛人在10月份，會有想要添購家具或辦公用品、器材等，希望可以汰舊換新，給自己來個新氣象，同時也增加生產力或是舒適的環境，但是選定目標後，內心卻不知該不該把錢花下去，黑白天使在心中不斷交戰，其實真的不用想那麼多，花下去就對了，絕對可以帶來不錯的效果。感情上桃花似有若無，暫時還是先忍一忍，以免自討苦吃，徒添煩惱。

【虎】幸運數字：22

屬虎人在10月份，財運已經悄悄到來，就在自己的眼前舞動著，可惜自己卻不夠認真努力去爭取，雖然有許多想法，不過始終沒有決定目標以及做法，如果只是空想，而不去行動，就會變成看得到卻吃不到，如何抓住該來的財運呢？所以別再猶豫了，趕快抓緊時間行動吧。

【兔】幸運數字：8

屬兔人在10月份，可以說是穩固美滿的一個月，無論是事業、人際、情感上，都能感到格外愉悅，但自己可別過於安逸，看似風平浪靜的生活中，仍然會有些隱憂，自己也要思索著如何在平靜的生活中，創造一些驚喜，尤其是情人間的相處上，可別讓平淡使對方感到乏味。

【龍】幸運數字：12

屬龍人在10月份，開始有點放縱自己，缺乏努力的熱情，甚至有些墮落，然而在工作上過度的放鬆，或是偷懶不認真的態度，會讓你發現，許多原本屬於自己的業務或機會，一個個被別人搶去，原本以為十拿九穩的項目，就這樣流逝，實在得不償失，該進的財無形中默默流失，所以趕快打起精神，好好振作起來。

【蛇】幸運數字：10

屬蛇人在10月份，感情上，有伴侶者，會想要向外發展，嘗試尋找刺激與新鮮，單身者，則會想要多頭發展，試著處處留情，但是不要以為這些行為不會被發現，一不小心就會東窗事發，兩頭落空，即使求神拜佛都難以挽回，所以一定要控制好自己的心性，千萬別讓慾望戰勝理智。

★民俗說法，僅供參考。