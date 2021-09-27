瑞士今天同性婚姻公投結果出爐，支持票大幅領先勝出，使得瑞士加入眾多西歐國家允許同婚，並成為全球第30個同婚合法化國家。支持者稱今天是瑞士同性戀人權歷史性的一天。

美聯社報導，官方計票結果顯示，公投中贊成瑞士政府「婚姻平權」（Marriage for All）法案的票數占64.1%，且全國26個邦贊成票都過半數。

瑞士國會和執政當局瑞士聯邦委員會（Federal Council）都支持「婚姻平權」法案。

挺同婚陣營發言人巴拉諾娃（Olga Baranova）告訴法新社：「瑞士人在投票箱大舉投下『贊成』票。」

她說：「今天（的結果）不是讓我的國家改變，而是反映過去20年的觀念改變。這真的反映出社會上對同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）族群的接受度非常廣泛且重要。」

法新社報導，加上瑞士後，目前全球已有30個國家用法律保障同性婚姻。其中台灣在2019年5月成為亞洲首個同婚合法化國家。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100927